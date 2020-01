Le Pays réagit à l’évasan difficile à Ua Pou

Tahiti, le 21 janvier 2020 – Dans un communiqué diffusé lundi soir, le Pays a tenu à apporter des précisions à l’épisode de l’évasan difficile entre Ua Pou, Nuku Hiva, puis Tahiti vendredi dernier pour une femme enceinte de huit mois.



Le ministère de la Santé a réagi lundi soir dans un communiqué pour apporter des précisions à l’évasan difficile de la femme enceinte originaire de Ua Pou vendredi dernier. Rappelons que la patiente, qui devait être hospitalisée à Nuku Hiva, a été contrainte de prendre un bonitier depuis Ua Pou, faute de moyen aérien disponible. Et c’est à la suite de ce transfert délicat que la patiente a finalement été évasanée vers Tahiti.



« La patiente enceinte de huit mois était suivie par le centre médical de Hakahau. Suite à l’avis médical donné dès le début de sa grossesse et rappelé lors de sa dernière consultation le 3 janvier 2020, il était convenu que l’accouchement se déroule à Tahiti avec un délai imposé au 15 janvier pour l’évacuation sanitaire programmée par avion », précise le communiqué. « Cependant, la patiente n’avait pas effectué sa réservation du vol pour cette date, toute la gestion administrative étant organisée par l’équipe du centre médicale de Hakahau. Aussi, afin de respecter le délai pour une évacuation sanitaire programmée vers Tahiti avec les moyens aériens mobilisés, la seule option possible pour ce faire était la voie maritime. Cette démarche a été entièrement préparée par l’équipe médicale de Hakahau ».



Autre sujet évoqué en début de semaine, la prise en charge des trois enfants de la patiente alors même que leur père était décédé quelque temps auparavant. Sur ce point également, le Pays précise : « Cette même équipe médicale a également entièrement coordonné l’évacuation sanitaire des trois enfants de la patiente ainsi que celles de ses accompagnateurs. Consciente du traumatisme subit psychologiquement par les enfants et adultes suite au décès accidentel du conjoint de la patiente, l’équipe médicale de Hakahau a organisé un suivi psychologique et s’est rendue disponible pour la famille et les personnes présentes nécessitant une prise en charge et un suivi particulièrement adapté. Des rendez-vous étaient programmés, en plus de la totale disponibilité à tout moment pour une demande d’entretien avec un médecin du centre médical de Hakahau. »