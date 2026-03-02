

Le Pays mobilise 4 milliards face à l'inflation

Tahiti, le 11 mars 2026 - Le président de la Polynésie française a présenté une stratégie du Pays pour préserver le pouvoir d’achat des Polynésiens des conséquences de la crise internationale au Moyen-Orient.

À ce titre, 4 milliards de francs seront mobilisés dès le premier collectif budgétaire, afin de prévenir les effets d’une éventuelle augmentation de l’inflation. Concernant une possible hausse du prix du carburant liée à l’escalade du conflit entre l’Iran et l’alliance israélo-américaine et au blocage du détroit d’Ormuz par lequel transitent près de 20 % du pétrole mondial, le gouvernement rassure en annonçant l'arrivée prochaine d'un navire transportant plusieurs millions de litres d’hydrocarbures avec la garantie de plus de trois mois d’approvisionnement pour les services essentiels de secours, infrastructures aéroportuaires et établissements de santé. Le Fonds de régulation des prix des hydrocarbures (FRPH) continuera de jouer son rôle de stabilisation des prix à la pompe. Le gouvernement restera également attentif à la vulnérabilité de la compagnie Air Tahiti Nui, particulièrement exposée aux fluctuations du prix du carburant.

Rédigé par Violaine Broquet le Mercredi 11 Mars 2026 à 14:54




