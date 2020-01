Le Pays lorgne 7 ha à Hitimahana

Et pour cause, selon un recensement effectué par l’OPH, 27 familles sont concernées et nécessitent un relogement. Une opération estimée par le Pays à un peu plus de 550 millions de Fcfp ! Un coût que TDF s’est toujours refusé à intégrer à son prix de vente, s’estimant « victime » de l’occupation illégale sur une partie de sa propriété et refusant d’être tenue responsable du relogement des familles. « Le problème c’est que les habitants entre guillemets ‘historiques’ de cette parcelle de Hitimahana sont principalement des pêcheurs et ne veulent pas quitter la mer », explique un élu de Mahina, « même si, visiblement, les enfants de ces pêcheurs sont moins opposés à un relogement dans les résidences sociales proches ».



Reste qu’entre 2018 et 2019, TDF a accepté de baisser son prix de vente, d’abord à 912 millions de Fcfp, puis à 864 millions de Fcfp. Et si le Pays a d’abord tenté de demander un nouvel effort à TDF, il a finalement accepté fin 2019 d’acquérir le terrain au dernier prix demandé. En effet, TDF a souhaité « accorder au Pays un droit de préférence » alors que de nouveaux acquéreurs l’ont sollicité. Une préférence justifiée par TDF « compte tenu de l’avancée des discussions » et « de l’importance que revêt cette acquisition pour l’intérêt général, et de la mise en place du programme de rénovation urbaine de la commune de Mahina ».