Le Pays lance une consultation publique pour sa stratégie touristique

Après une présentation au CESEC et aux représentants de l’assemblée, le projet de nouvelle stratégie touristique a été présenté officiellement au public. Plus qu’un projet, c’est surtout une méthode originale qui est proposée avec "Fariiraa Manihini 2025". Derrière cette appellation se cache en réalité une démarche, "inédite en Polynésie", avec la consultation de tous pour l’élaboration du nouveau schéma de développement touristique polynésien jusqu’en 2025. Un schéma qui doit forcément tenir compte d’un secteur plus que perturbé par l’épidémie mais également des aspirations de chacun.Après une demi-décennie de croissance non-stop qui a vu le tourisme polynésien renouer avec la gloire et les chiffres passés, la démarche est à la fois périlleuse et audacieuse. La préparation de la stratégie 2021-2025, qui devait pérenniser le succès engrangé, a été mise à mal par la pandémie. Nouveau contexte et donc nouvelle vision des choses. Alors que les gouvernements successifs ont soutenu pendant de nombreuses années, à grands coups de défiscalisation, l’hôtellerie de luxe ou le tourisme nautique tout en essayant de développer la croisière de masse, la nouvelle démarche de "co-construction" a vocation à trouver les solutions qui viennent d’en bas. La population mais également les acteurs du tourisme sont ainsi sollicités dès maintenant pour faire des propositions dans une démarche qui se veut aussi participative que constructive pour redresser le tourisme polynésien désormais moribond. Le but est en effet de "construire la nouvelle feuille de route à partir de l’avis de tous les Polynésiens" selon Warren Dexter, médiateur du projet. Ils peuvent ainsi "s’exprimer sur le tourisme qu’ils veulent ou qu’ils ne veulent pas".Un nouveau concept qui s’accompagne donc d’une nouvelle méthode avec la mise en place de chantiers collaboratifs sur une plateforme web dédiée. Carte blanche est ainsi laissée à la population et aux opérateurs du secteur pour y évoquer leurs idées. Une dizaine de chantiers ont déjà été ouverts à tous à la discussion sur des thèmes aussi variés que la navigation de plaisance, l’écotourisme ou encore le partage des données statistiques. Le site web www.fm25.pf doit ainsi favoriser cette consultation du public pour un tourisme "inclusif". Un terme unique pour évoquer une double démarche qui vise, à la fois, à tenter d’intégrer l’ensemble de la population aux travaux mais également à prendre en compte toutes les problématiques liées aux développements touristiques. Environnement, culture ou encore égalité entre les territoires seront ainsi considérés au même titre que l’approche économique. Alors que les préoccupations des Polynésiens sont plutôt orientées vers la situation sanitaire, l’espoir est cependant grand au sein de l’équipe en charge du projet mais aussi dans le monde du tourisme. "Toute la population a réalisé l’importance du tourisme dans notre pays, (…) les gens seront d’autant plus intéressés à participer sur l’élaboration d’une stratégie pour les cinq prochaines années" selon Jean-Marc Mocellin, directeur du GIE Tahiti Tourisme, qui s’avancera même à évoquer un "moment idéal" pour s’exprimer sur le sujet.Un cadre de participation pour construire en commun une stratégie en trois phases : Atténuer les effets de la crise (2021) avant d’assurer la relance et le redressement (2021 – 2023) puis se mobiliser pour retrouver un développement touristique pérenne à l’horizon 2025. Pour cela, le projet ressemble à un appel à la mobilisation générale pendant les deux mois à venir. Jusqu’à la fin de l’année et probablement encore au début de l’année prochaine, les appels à contribution sont lancés. Sans tabou et sans filtre avec parallèlement une campagne de communication par des spots télévisuels pour sensibiliser les Polynésiens aux opportunités d’exprimer leur point de vue, "sans contrainte" et "sans restriction". Au cours du premier semestre 2021, une phase de consolidation sera opérée pour faire émerger la future stratégie pour les cinq années à venir. Un calendrier court et probablement dépendant d’une dégradation de la situation économique et sanitaire même si les échanges en ligne ou les visioconférences sont compatibles avec le respect des gestes barrières.