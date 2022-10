Le Pays fait évaluer les services publics par les usagers

Tahiti, le 12 octobre 2022 – La Direction de la modernisation et des réformes de l’administration (DMRA) et Tahiti Formation lancent une deuxième enquête de satisfaction sur la qualité des services publics en Polynésie française, auprès des professionnels et particuliers. L’évaluation sera effectuée par le biais d'entretiens physiques ou téléphoniques.



La Direction de la modernisation et des réformes de l’administration (DMRA) et Tahiti Formation lancent une enquête de satisfaction sur la qualité des services et établissements publics en Polynésie française. Il s'agit de la deuxième, une première ayant été réalisée en 2019. Cette enquête, qui entre dans la stratégie de modernisation de l’administration, permet à des particuliers et des professionnels d’évaluer la représentation, la perception et la satisfaction de ces services, dans les domaines de la santé, du social, de l’emploi et de la formation. À l’issue des résultats, de nouvelles actions ou des ajustements de programmes en cours seront mis en œuvre afin de répondre aux attentes des usagers.



L’enquête sera menée par le biais d’un entretien physique sur Tahiti ou d’un entretien téléphonique pour les îles, uniquement avec le consentement des personnes concernées. Le questionnaire n’est pas nominatif mais les réponses sont automatiquement enregistrées, en revanche gardées confidentielles par les agents habilités de la DMRA et de Tahiti Formation. Par ailleurs, en dehors du contexte de l’enquête de satisfaction, les participants ont la possibilité d’intégrer le “Focus groupe” en donnant leur avis et en faisant des suggestions, visant à parfaire la performance des services publics.



Lors de la dernière enquête de satisfaction effectuée en 2019, la part des particuliers participants était constituée de 46% d’actifs, 41% d’inactifs et 14% de retraités, fréquentant en grande partie les services publics du domaine de la santé. Quant à la part des professionnels participants, 89% étaient des patentés et 11% impliquaient des entreprises, notamment des secteurs commercial et agricole. Des participants plutôt tournés, donc, vers les services publics du domaine de l’économie. D’après le bilan de cette enquête, la majorité des participants avait une opinion favorable des services publics, en appréciant la propreté des locaux, l’accueil et le professionnalisme des agents, même si la facilité d’accès, le temps d’attente et le délai de traitement de dossiers restaient à améliorer.