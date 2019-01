Le Pays en duel contre la Fédération polynésienne d'escrime

Ainsi sur "la base d'éléments objectifs" une enquête administrative a été menée pendant plus d'un an par la DJS. "En fait nous avons émis des préconisations à la FPE en leur exposant ce qui leur était reproché, et comment il fallait faire pour se remettre en conformité", explique Anthony Pheu. "Mais malgré nos préconisations il y avait toujours un non-respect au niveau de la gestion des comptes et de la sécurité pour les pratiquants."Bruno Sanchez affirme de son côté, "avoir fourni depuis 15 mois des comptes rendus très complets, où nous répondons systématiquement à toutes leurs interrogations. Nous n'avons commis aucune erreur répréhensible. Peut-être des maladresses, parce que nous ne sommes pas parfaits, mais rien de répréhensible et rien qui permet de dire que c'est du pénal."Pour sa part, le directeur de la DJS indique disposer d'éléments, et notamment de vidéos mettant à mal les explications fournies par la FPE. "Une chaîne de télévision locale a filmé des assauts en short et savates. L'escrime reste une discipline de combat avec l'utilisation d'armes. Un entraîneur m'a expliqué que les armes utilisées peuvent se casser au bout d'une heure. Sans équipement de sécurité adéquat on peut facilement se retrouver transpercé, ou avec une artère sectionnée."Au vu de ces éléments Anthony Pheu a recommandé le retrait de l'agrément accordé à la FPE. "Ils nous ont fourni de nouveaux éléments le 31 décembre qui sont actuellement en cours d'instructions auprès des services juridiques de la DJS. Mais sauf énorme retournement de situation je ne changerai pas d'avis", précise Anthony Pheu. Pour rappel en avril 2018 une nouvelle fédération d'escrime voyait le jour : La Fédération d'escrime du fenua" avec comme cadre technique Arnaud Bellanger. "Il veut notre fédération pour avoir notre agrément et notre délégation de service public. Nous attendons une décision, et non pas une sanction, pour pouvoir poursuivre nos activités. Mais nous restons sereins", s'exclame Bruno Sanchez.