Le Pays cède gracieusement les résidences Grand à Pirae et Mariani à Afaahiti à l'OPH

PAPEETE, le 12 juin 2018 – Lors du conseil des ministres du 12 juin 2018, le Pays a décidé de céder gracieusement à l'Office polynésien de l'habitat la résidence « Cité Grand » à Papeete et la résidence « Mariani » à Afaahiti.



Le Conseil des ministres a validé, ce mardi, le transfert de propriété à titre gracieux de la résidence « Cité Grand », d’une superficie de 30 460 m², dans la commune de Pirae et de la résidence « Mariani », d’une superficie de 27 739 m², dans la commune de Faaone. Ces transferts de propriétés avaient été présentés le 12 avril dernier lors du conseil d’administration de l’Office Polynésien de l’Habitat (OPH).



Ces emprises foncières libérées par la Défense ont fait l’objet d'une cession à l’euro symbolique. Elles sont destinées à accueillir des programmes de logements sociaux gérés par l’Office Polynésien de l’Habitat.



Actuellement, l’OPH a lancé les études de réhabilitation qui sont cofinancées par le Contrat de projets 2015-2020 à 50 % par le Pays et à 50 % par l’Etat pour un montant total de 60 000 000 Fcfp. Ces études et les audits de sécurité concernant les bâtiments et les réseaux divers sont en cours et doivent s’achever au cours de cette année.



Les travaux de la réhabilitation de l’ensemble de la Cité Grand devraient commencer au 1er trimestre 2019. Ceux de la cité Mariani sont programmés en deux tranches : la première pour octobre 2018, puis la seconde en février 2019.

Ces réhabilitations devraient permettre de mettre à la location 121 logements, destinés à loger des familles, jeunes couples et étudiants sur la Cité Grand, qui seront, et 24 fare, sur la cité Mariani, destinés à des familles.