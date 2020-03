Le Pays annonce un revenu de solidarité à 100 000 Fcfp

Création d’un revenu exceptionnel de solidarité (pour une durée de 3 mois)

- Allocation de 100 000 Fcfp accordée à tous les salariés en suspension de contrat de travail du fait du confinement pour une durée maximum de trois mois (fin à date de reprise d’activité ou au plus tard au terme des trois versements mensuels, indemnité exonérée de tout prélèvement fiscal ou social) ;

- Allocation de 100 000 Fcfp à tous les patentés ayant arrêté leur activité du fait de la situation de crise économique et/ou de confinement.

Pour ce dispositif exceptionnel, un formulaire et un mode opératoire seront transmis aux chefs d’entreprise et patentés dans les délais les plus brefs.



Report d’échéances bancaires sans frais

- En cours auprès de chaque établissement bancaire de la place.



Suspension des coupures d’eau, d’électricité et télécom (Téléphone et internet)

- Pendant 3 mois par les opérateurs EDT et OPT et appel aux communes à suspendre les coupures d’eau pour non paiement.

- Rééchelonnement de la facturation à l’issue



Mise en Produits de première nécessité (PPN) des matériels de protection individuelle (gants, masques, blouses, liquides hydroalcooliques..)