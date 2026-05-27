

Le Pays à la rencontre des sans-abri

Tahiti, le 19 juin 2026 - Plus d’une cinquantaine de personnes sans domicile ou en grande précarité ont répondu à l’appel de la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE) , vendredi, pour la troisième édition de la maraude des services du Pays.



Dès 8 heures du matin, vendredi, un petit - déjeuner a été proposé au parc Bougainville à une cinquantaine de personnes sans domicile ou en grande précarité, présentes à l’occasion de la maraude des services du Pays. Réunissant 31 partenaires institutionnels et associatifs , l’événement a rassemblé en un même lieu les publics concernés et les principaux acteurs de l’accompagnement social, de l’emploi, du logement, de l'accès au droit et de la santé. L’objectif : aller vers les plus précaires et faciliter leurs démarches pour les aider à sortir durablement de la rue. Aller vers les plus précaires plutôt que les attendre , c'est le principe. L’opération vise à rapprocher les personnes sans domicile ou en grande précarité des dispositifs d'accompagnement . La principale nouveauté de cette édition est le renforcement de l'accompagnement vers l'insertion, notamment pour les personnes en recherche d'emploi qui rencontrent des difficultés pour se loger. Pour Rémy Brillant, maire de Pape et e, cette démarche repose sur une conviction : “ Quand une personne est trop éloignée des démarches et du dialogue, c'est nous qui venons à elle. ” “ Il y a une attente ”, confie-t-il.



“ Papeete est une ville qui protège son cadre de vie, mais qui n'oublie jamais ses habitants ” , rappelle en outre la municipalité.



Présent lors de l'événement, le président du Pays, Moetai Brotherson, a rappelé que certaines personnes vivant dans la rue revendiquent un mode de vie différent. “ J'ai souvent l'occasion de discuter avec les oiseaux de nuit. Souvent, c'est un cho ix non conformiste. C'est difficile à comprendre, mais on respecte ce choix ” , a-t-il exposé, tout en rappelant que les pouvoirs publics poursuivent leurs efforts pour accompagner celles et ceux qui souhaitent sortir de la rue.

​Un espace vétérinaire

Cette troisième édition a reuni de nombreux partenaires, parmi lesquels FACE Agir contre l'exclusion, la Croix - Rouge, la f édération Te Niu o Te Huma, le CFPAN, la CPS, l'Office polynésien de l'habitat, la Fédération citoyenne de lutte contre les addictions, l'association Emauta, la Ville de Papeete, le CHPF, le RSMA, le RiMAP - P , l'administration pénitentiaire ou encore l’Union pour la jeunesse.



Parmi les stands les plus fréquentés, un espace vétérinaire a marqué cette troisième édition. Mis en place pour répondre à une réalité de terrain de plus en plus fréquente, ce dispositif permet la prise en charge des animaux de compagnie accompagnant les personnes sans domicile.



Soins de base contre les parasites et conseils de prévention y sont proposés gratuitement. En une heure seulement, une vingtaine d’animaux ont déjà été pris en charge.



Une réponse concrète à un besoin identifié sur le terrain, alors que de nombreux sans - abri vivent avec un animal, souvent considéré comme un repère affectif mais aussi un moyen de protection de leurs affaires.



Une autre maraude des services du Pays devrait être organisée plus tard dans l’année







Rédigé par Violaine Broquet le Vendredi 19 Juin 2026 à 19:01 | Lu 320 fois



