Le Paul Gauguin fait escale à Vairao pour la première fois

PAPEETE, le 06 juillet 2018 - Vendredi matin, le Paul Gauguin et ses 300 passagers ont fait escale à Vairao pour la première fois. La commune et ses environs ont accueillis les touristes en grande pompe.

C'est la première fois en quarante qu'un bateau de croisière pose l'ancre à la presqu'île de Tahiti. Vendredi matin, le Paul Gauguin est arrivé aux aurores et a fait escale pour la journée à Vairao. Les 300 passagers du bateau de croisière ont été accueillis par toute la commune de Taiarapu Ouest. Les habitants de Vairao et ses alentours attendaient avec impatience cette arrivée qu'ils préparent depuis six mois et dont ils entendent parler depuis plus d'un an.