

Le Pass’Sport privé de budget

Tahiti, le 18 août 2025 – Plébiscité l’an dernier après son extension à davantage de familles, le dispositif Pass’Sport ne sera pas reconduit cette année en raison des restrictions budgétaires nationales. Pour continuer à soutenir la pratique sportive chez les enfants et les adolescents dans la mouvance des Jeux olympiques et des Jeux du Pacifique, le ministère de la Jeunesse et des Sports planche sur une aide similaire, dont la mise en œuvre pourrait intervenir l’an prochain.





Il y a tout juste un an, le 20 août 2024, la version augmentée du Pass’Sport polynésien était présentée à la présidence : élargissement de l’âge des bénéficiaires (3 à 20 ans), augmentation du plafond d’éligibilité (15.000 francs par an et par enfant pour les parents gagnant moins de quatre fois le Smig, soit 584.000 francs), renforcement de l’aide pour les jeunes en situation de handicap (50.000 francs par an) et extension de la liste des activités éligibles (écoles de ‘ori Tahiti, salles de sport, clubs non affiliés à une fédération délégataire de service public).Avec une enveloppe annuelle de 75 millions de francs allouée par l’État “au titre de la promotion du sport pour le plus grand nombre”, l’objectif était d’encourager davantage d’enfants et d’adolescents à s’engager dans une activité physique en réduisant les barrières financières liées aux frais d’inscription ou d’équipement. Forte des améliorations engagées par les services concernés – dont la Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS) et la Caisse de prévoyance sociale (CPS) – afin de faciliter les démarches des familles et des clubs, l’année olympique avait marqué un tournant pour augmenter le nombre de bénéficiaires. En 2022, année de l’extension du dispositif au Fenua, près de 300 enfants avaient bénéficié du Pass’Sport, puis 600 en 2023. Le chiffre n’a pas encore été communiqué pour 2024, mais le potentiel était fixé aux alentours de 5.000 attributions.

​Restrictions nationales

Malheureusement, en 2025, le Pass’Sport est stoppé net dans son élan. La rentrée scolaire est passée, les inscriptions dans les clubs et les associations battent leur plein, mais toujours pas d’annonce de renouvellement de l’aide à l’horizon. Contacté par l’intermédiaire du service de communication de la présidence, le ministère de la Jeunesse et des Sports a confirmé la mauvaise nouvelle : “Le Pass’Sport est un dispositif de l’État, initialement déployé chez nous grâce à des financements de l'État. (...) En raison des restrictions budgétaires auxquelles la France fait face, il a été réduit en métropole et ne pourra pas être reconduit en Polynésie française”. Retour à la case départ pour les familles, qui devront se passer de ce coup de pouce financier qui était directement versé aux clubs sportifs après instruction des dossiers.



Contactée par le biais du haut-commissariat, la Mission d’appui technique Jeunesse et Sports (MATJS) n’a pas donné suite à notre demande d’informations complémentaires. À l’échelle nationale, la suppression du Pass’Sport pour les enfants de 6 à 13 ans fait bondir : dans une lettre ouverte en date du 11 juillet, l’association des maires Ville et Banlieue de France regrette une économie “dérisoire”, et dénonce une “mesure meurtrière” pour l’accès au sport et un “déshéritage olympique”.





Vers une alternative locale

Au lendemain des épreuves de surf de Paris 2024 à Teahupo’o et à l’approche des Jeux du Pacifique de Tahiti 2027, la solution pourrait venir du Pays, mais il faudra s’armer de patience. “Les équipes du ministère des Sports travaillent à mettre en place un cadre légal qui leur permettrait de créer leur propre dispositif, sur le même principe, afin d’encourager nos enfants à s’engager dans une activité physique. Cependant, ils n'arriveront pas à déployer leur propre dispositif avant l'année prochaine”, nous précise-t-on.



Bienfaits sur la santé physique et mentale, transmission de valeurs positives, insertion sociale, lutte contre la sédentarité et la surexposition aux écrans, les atouts de la pratique sportive sont nombreux, voire cruciaux quand on sait qu’un jeune sur quatre est en situation d’obésité en Polynésie.



