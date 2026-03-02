

Le Paraguay ratifie l'accord commercial Mercosur-UE

Asuncion, Paraguay | AFP | mardi 17/03/2026 - Le Paraguay a ratifié mardi l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, devenant le dernier pays signataire du bloc sud-américain à le faire.



La Chambre des députés a voté à l'unanimité pour son adoption, finalisant le processus de ratification par le Parlement paraguayen d'un traité qui crée la plus grande zone de libre-échange au monde, entre les 27 Etats de l'UE et les membres fondateurs du Mercosur.



Brésil, Argentine et Uruguay avaient déjà ratifié ces dernières semaines ce texte signé à la mi-janvier à Asuncion, après 25 ans de négociations.



Le député paraguayen Juan Manuel Añazco a salué un "document historique", soulignant que 93% des exportations du Mercosur entreront en Europe sans payer de droits de douane.



Le président paraguayen, Santiago Peña, a récemment qualifié l'accord de décision stratégique dans un contexte de tensions mondiales.



"Faire progresser la coopération entre des régions qui partagent des valeurs et une vision ouverte au commerce international envoie un signal très important au monde", a-t-il affirmé la semaine dernière lors d'un forum de la Banque interaméricaine de développement (BID) à Asuncion.



L'accord Mercosur-UE crée une zone de libre-échange pesant 30% du PIB mondial et plus de 700 millions de consommateurs. Il doit permettre à l'UE d'exporter davantage de voitures, machines, vins et spiritueux vers l'Amérique latine tout en facilitant l'entrée en Europe de viande bovine, volailles, sucre, riz, miel et soja sud-américains.



Pour ses détracteurs, cela va bousculer l'agriculture européenne avec des produits importés moins chers et pas forcément respectueux des normes de l'UE, faute de contrôles suffisants.



L'application du traité avait été suspendue par un vote du Parlement européen, dont les élus ont saisi la justice de l'UE afin de vérifier sa conformité avec les traités européens.



Mais fin février, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé que l'accord serait appliqué de façon provisoire, une décision critiquée par la France, où il est perçu comme une menace pour les agriculteurs.

le Mercredi 18 Mars 2026 à 03:34 | Lu 174 fois





