Le Papeete RC leader après son nul contre le Pirae RC

Tahiti, le 4 avril 2023 - Le stade de Fautaua a accueilli lundi soir la rencontre Papeete RC-Pirae RC dans le cadre de la 7e journée du Championnat de Tahiti à XV. Au terme d’un match qui n’a pas soulevé les passions, les deux équipes se sont quittées sur un match nul (10-10) et ce résultat a suffi à Papeete pour reprendre position de leader.



Les problèmes d’effectif du corps arbitral du rugby tahitien qui ont tronqué la 7e journée du Championnat de Tahiti à XV n’ont pas pesé sur la rencontre Papeete-Pirae lundi soir au stade Fautaua, celle-ci étant dirigée par trois arbitres officiels avec Julien Beretti au centre et deux juges de touche agréés. Programmé samedi soir à l’origine, le match n’avait pu avoir lieu faute d’arbitre et il a donc été reprogrammé rapidement à lundi, le club de Pirae partant en effet en stage en Nouvelle-Zélande samedi.



Sur le papier cette rencontre promettait une belle opposition, entre une formation de Papeete qui a pour ambition de reprendre le fauteuil de leader à Punaauia et une équipe de Pirae qui a besoin de points pour assurer sa place dans le quatuor de tête qualificatif à la phase finale. Et si elle a tenu ses promesses par instant, elle a été trop souvent hachée par les fautes et les blessures qui ont généré de longs arrêts de jeu. Dans ces conditions, difficile de maintenir un rythme constant.



Pirae pouvait espérer mieux



Papeete s'est mis en position de force dès la 4e minute en marquant un essai par Roo Douyere et transformé par Nicolas Ebb (7-0). Plutôt dominateur territorialement, Pirae revenait à la marque à la 28e minute sur une pénalité de Manahau Pautu (7-3). Mais Papeete s'est redonné de l’air par une pénalité de Nicolas Ebb trois minutes plus tard pour mener 10-3, score acquis au repos et contre le cours du jeu, Pirae ayant été dans l’ensemble plus conquérant en étant notamment très supérieur en mêlée fermée.



Scénario identique à la reprise avec une équipe de Pirae qui avançait et une formation de Papeete qui a défendu dans ses 40 mètres. Problème à Pirae, le manque d’alternance dans son jeu en insistant systématiquement devant et dans le petit périmètre. Le match était toujours aussi haché par les arrêts de jeu mais Pirae a fini logiquement par trouver l’ouverture à la 63e minute par son capitaine Kaena Timo qui perçait en force après un regroupement devant l’en-but de Papeete. Manahau Pautu passait la transformation pour porter le score à 10-10. Plus rien n’était marqué jusqu’au coup de sifflet final et notons que si la rencontre a été accroché mais correct dans l’esprit, l’arbitre a tout de même distribué cinq cartons blancs et jaunes ce qui a aussi pesé sur la qualité des débats. Le match nul semblait en tout cas plutôt bien accueilli des deux côtés même si Pirae aurait mérité mieux sur la physionomie du match.