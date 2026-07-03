

Le Nu'uroa Fest' signe son grand retour ce samedi

Tahiti, le 30 juillet 2026 - Le Heiva i Tahiti se poursuit bien au-delà de la scène de To'atā. Après avoir marqué cette magnifique édition du concours, cinq groupes de danse et de chant retrouveront le public dans le cadre verdoyant du musée de Tahiti et des îles, à Punaauia, pour une nouvelle représentation exceptionnelle.





À l'occasion de cette 7e édition du Nu'uroa Fest', samedi, le public est invité à (re)découvrir gratuitement ces formations emblématiques dans une ambiance chaleureuse et conviviale, au cœur des jardins du Musée. Un rendez-vous idéal pour prolonger la magie du Heiva en famille ou entre amis.



Organisé par Te Fare Tauhiti Nui, en partenariat avec Te Fare Iamanaha, cet événement offre aux pupu hīmene et pupu 'ori l'opportunité de présenter à nouveau leur spectacle, dans une version condensée d'une trentaine de minutes. Toute l'intensité des prestations, la richesse des chorégraphies et la puissance des chants seront une nouvelle fois au rendez-vous.



À l’issue de chaque prestation, les spectateurs auront une dizaine de minutes pour approcher les artistes et prendre des photos en souvenir. Une occasion unique d’admirer de près leurs somptueux costumes, véritables œuvres d’art confectionnées avec passion, et de repartir avec des clichés inoubliables.



Le Nu'uroa Fest' est aussi un temps fort pour valoriser le patrimoine culturel polynésien. Cette année, la collection “Costumes du Heiva i Tahiti des années 40 à nos jours”, qui rassemble déjà plus de 200 pièces retraçant l'évolution de la danse traditionnelle, s'enrichira de deux nouveaux costumes. Le groupe Nuna'a e Hau remettra en effet officiellement au Musée les costumes homme et femme récompensés par le prix Joseph Uura du meilleur costume hura nui lors du Heiva i Tahiti 2026.



Tout au long de l'après-midi, des stands de restauration seront installés dans les jardins du Musée afin de permettre au public de profiter pleinement de cette journée festive.

Programme

13h00 : Accueil du public

Remise du meilleur costume hura nui

Danse : Temaeva

Chant : Tamari’i Tepeti Nō Pare Nui

Danse : O Tahiti E

Chant : Tamari’i Tautira

Danse : Pupu ‘Ori Tamari’i Vaira’o

Entrée gratuite avec billets à récupérer sur place le jour même

Danse : 30 minutes de show + 10 minutes de photo

Chant : 20 minutes de show + 10 minutes de photo

Restauration sur place

13h00 : Accueil du publicRemise du meilleur costume hura nuiDanse : TemaevaChant : Tamari’i Tepeti Nō Pare NuiDanse : O Tahiti EChant : Tamari’i TautiraDanse : Pupu ‘Ori Tamari’i Vaira’oEntrée gratuite avec billets à récupérer sur place le jour mêmeDanse : 30 minutes de show + 10 minutes de photoChant : 20 minutes de show + 10 minutes de photoRestauration sur place

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 30 Juillet 2026 à 16:21 | Lu 206 fois



