

Le Nobel d'économie décerné à un trio pour des travaux sur la croissance et l'innovation

Stockholm, Suède | AFP | lundi 13/10/2025 - Le Nobel d'économie 2025 a été décerné lundi à l'Américano-Israélien Joel Mokyr, au Français Philippe Aghion et au Canadien Peter Howitt pour leurs travaux sur l'impact de l'innovation sur la croissance économique.



Dans sa première prise de parole en tant que prix Nobel, M. Aghion a exhorté l'Europe à investir dans l'innovation pour ne pas se laisser décrocher par la Chine et les Etats-Unis.



Le comité a attribué la moitié du prix à Joel Mokyr, 79 ans, "pour avoir identifié les conditions préalables à une croissance durable grâce au progrès technologique".



L'autre moitié récompense à la fois Philippe Aghion, 69 ans, et Peter Howitt, 79 ans, "pour leur théorie de la croissance durable à travers la destruction créatrice".



Au cours des deux derniers siècles et pour la première fois dans l'histoire, le monde a connu une croissance économique soutenue. Les lauréats 2025 ont expliqué comment l'innovation en était à l'origine et fournissait l'élan nécessaire à une croissance durable, a retracé le président du comité pour le prix des sciences économiques, John Hassler.



D'un côté, l'historien de l'économie, spécialiste de la période 1750-1914, Joel Mokyr "a utilisé des sources historiques comme moyen pour découvrir les causes de la croissance soutenue, devenue la nouvelle norme", a relevé le jury.



De leur côté, Philippe Aghion, professeur au Collège de France, et Peter Howitt, professeur à l'Université Brown aux Etats-Unis, ont ensemble examiné le concept de "destruction créatrice", qui fait référence à la manière dont les entreprises vendant des produits établis pâtissent de l'introduction d'un produit nouveau et meilleur sur le marché.



"Ce processus est créatif car il repose sur l'innovation mais il est également destructeur car les produits plus anciens deviennent obsolètes et perdent leur valeur commerciale", a écrit le jury.



- L'Europe à la traîne -



"L'ouverture est un moteur de croissance, tout ce qui entrave l'ouverture est un obstacle à la croissance", a insisté Philippe Aghion, à l'annonce du prix, au moment où les Etats-Unis ont entrepris de relever leurs droits de douane.



Il a mis en garde l'Europe, estimant que ce continent ne devait pas laisser les États-Unis et la Chine "devenir les leaders technologiques", au risque de voir l'écart de croissance se creuser encore plus avec ces deux pays.



"Nous sommes restés cantonnés à des avancées technologiques moyennes (...) car nous ne disposons pas des politiques et des institutions adéquates pour innover dans le domaine des hautes technologies", a dit M. Aghion, également professeur à la London School of Economics et à l'Insead.



Le lauréat 2025 a aidé Emmanuel Macron à préparer son programme économique, avant de critiquer en 2024 "une dérive vers la droite" et un pouvoir "vertical".



Son comparse, l'économiste canadien Peter Howitt a plaidé lundi pour une régulation de l'intelligence artificielle. "L'IA est bien sûr une technologie formidable, qui peut permettre de faire de grandes choses, mais qui porte aussi indéniablement en elle la promesse de destructions d'emplois", a-t-il souligné lors d'une visioconférence.



Depuis l'université Northwestern (nord des Etats-Unis), l'historien de l'économie Joel Mokyr a quant à lui affirmé que sa principale inquiétude pour le marché du travail n'était pas le remplacement technologique des humains, mais le manque d'humains dans un monde où la population vieillit et la natalité baisse.



Il faut bien que "quelqu'un travaille" pour générer des recettes fiscales et payer les retraites, a-t-il ajouté: "Si la démographie ne suffit pas, alors la technologie devra prendre le relais".



Le Nobel consiste en un diplôme, une médaille d'or et un chèque de 11 millions de couronnes suédoises (près d'un million d'euros), dont Joel Mokyr reçoit une moitié tandis que Philippe Aghion et Peter Howitt se partagent l'autre. Il est remis le 10 décembre.

