Le Népal renforce les règles aériennes après le crash qui a tué 22 personnes

Katmandou, Népal | AFP | jeudi 02/06/2022 - Les avions au Népal ne seront désormais autorisés à décoller que si le temps le permet et que les prévisions météo sont bonnes sur l'ensemble de son trajet, selon de nouvelles règles annoncées à la suite de l'accident qui vient de tuer 22 personnes.



Une enquête approfondie est toujours en cours sur l'accident de ce Twin Otter dans l'ouest du Népal dimanche, mais selon l'enquête préliminaire le mauvais temps en serait la cause.



Les contrôleurs avaient perdu le contact avec l'avion peu après son décollage de Pokhara, deuxième ville du pays, vers Jomsom, connue comme point de départ de nombreux trekkings dans l'Himalaya.



Les débris de l'avion ont été trouvés le lendemain. Les 16 Népalais, quatre Indiens et deux Allemands à bord ont tous été tués.



Les compagnies aériennes se sont immédiatement inquiétées de la mise en oeuvre de ces nouvelles règles, rappelant que les infrastructures de prévision météo népalaises sont limitées.



Les compagnies devront désormais soumettre, pour avoir l'autorisation de départ, un plan de vol avec des prévisions météo pour l'ensemble du trajet, ont annoncé les autorités népalaises de l'aviation civile dans un communiqué publié mardi.



"Nous considérons cette décision comme essentielle, et cela devrait améliorer la sécurité aérienne, mais pour l'instant nous ne savons pas trop comment la mettre en pratique car il y a des endroits pour lesquels il n'y a pas d'information météo disponible", a déclaré le porte-parole de l'Association des compagnies aériennes du Népal, Yog Raj Kandel Sharma.



Les prévisions météo sont particulièrement insuffisantes dans les régions justement les plus dangereuses en raison de leur isolement et du terrain très accidenté.



Les autorités examinent aussi la possibilité de rendre obligatoire la présence de deux pilotes à bord des hélicoptères à un seul moteur.



Le transport aérien népalais a connu un véritable essor ces dernières années, transportant des touristes, des marcheurs et des alpinistes, ainsi que des marchandises, dans des endroits reculés et difficiles d'accès par voie routière.



Le pays possède également certaines des pistes les plus dangereuses au monde, situées au milieu de pics enneigés.