

Le Mexique à la recherche de deux bateaux d'une flottille humanitaire en route vers Cuba

Mexico, Mexique | AFP | vendredi 27/03/2026 - La Marine mexicaine était à la recherche vendredi de deux voiliers portés disparus en mer des Caraïbes, avec neuf personnes de diverses nationalités à bord, qui étaient en route pour Cuba avec de l'aide humanitaire.



Depuis la semaine dernière, des militants de différents pays partent du Mexique à bord de navires chargés de denrées alimentaires et d'autres produits destinées à l'île, qui fait face à un blocus pétrolier imposé par les États-Unis.



Les deux navires avaient appareillé d'Isla Mujeres au Mexique à destination de La Havane le 20 mars, a précisé le ministère de la Marine mexicain dans un communiqué. Ils étaient censés atteindre l'île entre le 24 et le 25 mars, selon les autorités mexicaines.



Vendredi, le président cubain, Miguel Díaz-Canel, a exprimé sa "préoccupation particulière" concernant le sort des deux embarcations. "Nous faisons tout notre possible pour rechercher et secourir ces frères de lutte", a-t-il déclaré sur X.



Jusqu'à présent, il n'a pas été possible d'"établir de communication ni de confirmer leur arrivée", a indiqué le ministère mexicain dans un communiqué publié jeudi, jour où l'alerte a été déclenchée.



"Sur la base de la vitesse des navires communiquée aux autorités maritimes cubaines, la fenêtre d'arrivée des bateaux à La Havane devrait se situer entre la nuit du vendredi 27 mars et la mi-journée du samedi 28 mars", a indiqué de son côté vendredi dans un communiqué James Schneider, porte-parole de l'organisation "Nuestra America" (Notre Amérique) à Londres.



"Les capitaines et les équipages sont des marins expérimentés et les deux navires sont équipés de systèmes de sécurité et de dispositifs de signalisation appropriés", a ajouté le porte-parole.



-Médicaments, panneaux solaires-



"Nous coopérons pleinement avec les autorités et restons confiants dans la capacité des équipages à rejoindre La Havane en toute sécurité", a-t-il dit.



Selon une équipe de l'AFP à bord d'un autre bateau, arrivé à bon port, des vents violents et des courants ont compliqué la traversée.



La Marine a précisé être en contact "avec les représentations diplomatiques des pays d'origine des personnes à bord" afin de coopérer et d'échanger des informations.



Les recherches mobilisent notamment des avions Persuader, a précisé la Marine, indiquant avoir lancé un appel à la communauté maritime civile et commerciale des Caraïbes et du golfe du Mexique afin qu'elle signale "sans délai" toute information ou observation concernant les voiliers disparus.



Le premier bateau d'une flottille d'aide humanitaire est arrivé mardi à Cuba. Il a apporté "plus de 20 tonnes" de nourriture, de médicaments et de panneaux solaires, selon ses organisateurs.



Le bateau de pêche à la crevette Maguro, rebaptisée symboliquement "Granma 2.0", en référence au bateau utilisé par Fidel Castro en 1956 pour débarquer sur l'île et lancer la révolution cubaine, a accosté à La Havane avec trois jours de retard sur les prévisions, après avoir affronté de forts vents et courants pendant son voyage depuis le Mexique.



L'île de 9,6 millions d'habitants traverse une crise économique mais aussi énergétique. Cette dernière s'est aggravée depuis la capture par les forces américaines du président vénézuélien Nicolas Maduro en janvier et l'arrêt brutal des livraisons de pétrole par Caracas, principal fournisseur de carburant de Cuba ces 25 dernières années.



La Havane met les difficultés du pays sur le dos de Washington, pointant du doigt le blocus sur les carburants et un embargo commercial vieux de plusieurs décennies.



Mais d'autres voix estiment que le gouvernement communiste est responsable de la crise économique et que le convoi est avant tout un soutien politique à Cuba.



Sur le front de mer à Cuba, où les voiliers étaient sensés arriver, des Cubains expriment leur inquiétude.



"Ils venaient pour nous aider et à présent ils sont portés disparus. C'est triste", a déclaré à l'AFP Yudisel Otto, 45 ans, chauffeur de taxi.

le Vendredi 27 Mars 2026 à 05:26 | Lu 113 fois





