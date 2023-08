Le Medef veut simplifier les démarches administratives

Tahiti, le 7 août 2023 – Le Medef, dans son édito de juillet, a choisi de dénoncer la complexité administrative des lois, qui empêche les chefs d'entreprise de créer de la valeur ajoutée.



Dans son édito du mois de juillet, le Medef a dénoncé la “complexité des couches de lois” qui rendent la vie impossible aux chefs d'entreprise, des grandes mais surtout des plus petites. Argumentant ses propos avec les conclusions des ateliers des journées prospectives de l'économie qui portaient sur “des demandes de guichets uniques qui sont révélateurs du désert dans lequel se retrouve le créateur de valeur ajoutée face à la multitude des contraintes que lui opposent ses obligations législatives”.



Face à cette situation, l'organisation patronale demande ouvertement au nouveau gouvernement de simplifier les procédures administratives. “Force est de constater que la complexité sert les plus érudits, ou les plus aisés qui peuvent s’offrir leur concours”, est-il même affirmé dans l'édito. Ainsi, il est insinué que les multitudes d'acronymes présents dans les contrats ou encore la complexité des demandes d'aides locales desservent l'économie et n'incitent pas les chefs d'entreprise à embaucher. Selon le patronat, avec le changement de gouvernance du Pays, de la CPS et de la CCISM, des réformes et des nouvelles lois sont inévitables, qui devraient, selon le Medef, “être compréhensibles de tous”.