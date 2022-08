Le LP de Uturoa envoie ses premiers bacheliers en France

Tahiti, le 24 août 2022 - A la gare maritime d‘Uturoa, Landry et Teriihau prennent un nouveau départ ! Fraîchement bacheliers du lycée professionnel de Uturoa, ils sont les premiers élèves de l'établissement à faire le grand saut vers études supérieures en métropole.



Landry Patere et Teriihau Taimana, tous deux originaires de Raiatea, ont obtenu en juin dernier leur baccalauréat professionnel “ouvrages du bâtiment et métallerie” avec mention assez bien au LP de Uturoa. Ils partent en France poursuivre leur cursus. Après trois années passées au lycée, Teriihau, à l’heure du départ, fait le bilan : “Au début, quand j’ai commencé le bac pro, j’avais idée de faire l’armée mais finalement vu que le métier de soudeur est un métier recherché, j’ai décidé de continuer en BTS ”.



Lundi, M. Guilloux, proviseur de l’établissement et deux professeurs ont fait le déplacement pour accompagner Landry et Teriihau ainsi que leurs familles sur le quai afin de gagner par la mer Tahiti, avant de s’envoler pour la France mercredi. Pour le personnel de direction et d’enseignement, c’est une grande fierté car c’est la première fois que des élèves partent suivre une formation supérieure en alternance en France. Landry raconte : “Ils nous ont aidé au lycée pour qu’on trouve les entreprises. On part pour découvrir, pour avoir plus de capacités que les autres et aussi pour gagner de l’argent”.



Par l’intermédiaire du Sefi, le GEIQ (Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification) a proposé des offres d’emploi aux deux jeunes polynésiens dans le secteur du bâtiment. Landry explique : “On ira trois semaines en entreprise et une semaine en centre de formation chez les compagnons du devoir et on aura un salaire, c’est un BTS par alternance”. Grâce à ce partenariat et au travail d’équipe, ces deux jeunes, très motivés, vont rejoindre la Bretagne.