Le Kuo Min Tang de Raiatea fête son centenaire

Raiatea, le 26 novembre 2022 - À Uturoa, le Kuo Min Tang a cent ans et pas une ride ! Complètement rénové et inauguré le 9 octobre, le cercle du Kuo Min Tang a fêté ce samedi son centenaire un peu en avance sur la date de sa reconnaissance officielle, le 22 décembre 1922…



À l’occasion du centenaire du cercle du Kuo Min Tang de Uturoa, Christiane Lachaux, présidente de l’association de la communauté chinoise de Raiatea, a tenu un discours de remerciements et de bienvenue auprès du public, des donateurs et des communes de Raiatea et de Bora Bora qui ont permis à cet événement d'avoir lieu. Le public, venu nombreux sous un beau soleil béni pendant la prière d’ouverture de la cérémonie, a pu partager l’histoire de ce bâtiment. Pour célébrer ce centenaire et cette renaissance, le Kuo Min Tang avait programmé tout au long de la matinée une cérémonie d’anniversaire : la danse du lion avec la surprise des pétards chinois, une prière, une démonstration de danse chinoise de l’école Li Yune, un défilé de couture de tenues traditionnelles confectionnées par une couturière locale, des démonstrations de tai chi et de taekwondo, art martial venu de Corée, et enfin un spectacle de danse tahitienne. Le soir, un dîner dansant était organisé avec le groupe Tuakana et dimanche, un dernier événement s'est déroulé sur le motu Ofetaro. Une plaque commémorative a été inaugurée, représentant les présidents successifs du Kuo Min Tang, tous ayant œuvré pour que ce lieu soit aujourd’hui toujours debout, notamment Ferdinand Pinson.



Tout commence en 1918 quand la communauté chinoise de Raiatea décide avec sa soixantaine de membres de créer le cercle du Kuo Min Tang en gardant l’esprit originel, c’est-à-dire le respect des anciens, aimer son prochain, le respect de la parole et la paix. Christiane Lachaux explique qu'il “était le témoin vivant de l’étonnante aventure de l’intégration de la communauté chinoise en terre polynésienne française. Il avait pour mission, grâce à la mise en place de la salle des fêtes, de classes et de danses, d’assurer la pérennité d’une tradition culturelle que nous avons à cœur de transmettre à nos enfants avec le souvenir d’une génération qui s’est sacrifiée pour les suivantes.” Et le 22 décembre 1922, le cercle du Kuo Min Tang de Raiatea, qui compte alors 380 membres, devenu entre-temps indépendant, est officiellement déclaré à la Direction de la réglementation et du contrôle de la légalité.

Il n'aura pas été simple pour la communauté chinoise de Raiatea d’en arriver aujourd’hui à ce beau moment de célébration. En effet, en 1948, la maison en bois du Kuo Min Tang fait place à un immeuble qui coûtera 1,5 million de Fcfp. Malgré cet investissement très important, un arrêté du gouverneur le fait fermer en 1950, soupçonnant le cercle de monter des milices communistes en plein contexte de guerre froide. Un coup dur pour la communauté. Enfin, quand la guerre froide est finie au début des années 1990, le Kuo Min Tang peut de nouveau y célébrer de nombreuses fêtes, et la communauté est définitivement intégrée. L'immeuble connaîtra une seconde fermeture en 2003 pour presque deux décennies de restauration, phase qui s’est achevée le 9 octobre dernier, date de l’inauguration. Christiane Lachaux, porte-parole de sa communauté, se réjouit de pouvoir fêter ce centenaire : “Nous sommes ouverts à tout et à tous. J’aimerais que, pour perpétuer la tradition, le lieu puisse accueillir des cours de hakka, de mandarin. Et bien sûr, nous fêterons le Nouvel an chinois ici cette année !”



Rédigé par Marion Alexandre le Dimanche 27 Novembre 2022 à 11:42 | Lu 211 fois