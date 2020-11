Le Koh Lanta de Taha'a est dans la boite

Nuage en suspension pour le dernier jour de tournage du prochain #kohlanta en Polynésie! Ça y est c’est dans la boîte!...

Publiée par Denis Brogniart sur Vendredi 27 novembre 2020

C'est dans la boite. Après 40 jours de tournage à Taha'a, les équipes du jeu télévisé Koh Lanta ont levé le camp vendredi des Îles Sous-le-Vent. "On est le seul Koh Lanta au monde, mis à part la Suède, à avoir tourné un Koh Lanta cette année. C'est un exploit et un pari un peu fou d'être venu tourner ici en Polynésie", a indiqué Alexia Laroche-Joubert, présidente d'Adventure Line Productions (ALP), producteur du programme."Au départ on devait tourner dans un autre pays mais avec le coronavirus les frontières se sont fermées", a commenté pour sa part Denis Brogniart, animateur phare de l'émission depuis près de vingt ans. "Après on a pensé que la seule solution c'était de rester sur le territoire français. Et quand on regarde le territoire français il n'y pas 50 endroits qui peuvent accueillir une production comme la nôtre."Le tournage a Taha'a a ainsi mobilisé près de 300 personnes pendant plus d'un mois. 200 personnes pour l'équipe de tournage et de production, et près une d'une centaine de locaux se sont ajoutés pour participer à toute l'organisation et à la mis en place du jeu. "Les maires des communes de Uturoa et de Taha'a nous ont dit que ça a été un grand bol d'air pour la population de ces îles avec le contexte difficile que nous connaissons aujourd'hui", a expliqué Alexia Laroche-Joubert.Une équipe de 300 personnes qui a donc vécu pendant plus d'un mois au sein d'une bulle sanitaire. Un bateau de croisière avait notamment était dépêché à Uturoa pour héberger toute l'équipe. Une bulle sanitaire indispensable pour assurer la bonne tenue du tournage. "Dès l'instant où nous avions des personnes avec le coronavirus dans notre équipe, le tournage s'arrête et un tournage de Koh Lanta qui s'arrête c'est un tournage qui s'annule", s'est exclamé Denis Brogniart. "C'est pour cette raison que nous avons opté pour une option de logement concentré sur un bateau de croisière avec des gens qui ont été testés au minimum trois fois. C'est cette rigueur, ce protocole sanitaire qui nous a permis d'aller au bout des 40 jours sans avoir le moindre cas de Covid."Les producteurs du jeu ont évidemment soigneusement évité de dévoiler le contenu du tournage. Cependant ces derniers ont indiqué que la culture polynésienne sera mis en avant dans le jeu. "On va voir les marae. Les totems arboreront eux-aussi des motifs spécifiques à la Polynésie. Et le lieu du fameux conseil sera lui aussi empreint de cet esprit polynésien", a précisé Julien Magne, producteur du jeu. Quelques petites nouveautés "bien épicées" viendront également agrémenter le programme. Une belle promotion donc pour le fenua.Les spectateurs polynésiens devront néanmoins s'armer de patience avant de pouvoir découvrir les images de ce premier Koh Lanta tourné sous nos latitudes. Le travail post-production devrait en effet durer près de six mois. En attendant ils pourront profiter de la finale du Koh Lanta, les quatre terres qui est actuellement diffusé sur TF1 et TNTV.