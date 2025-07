Le Kirghizstan va instaurer un monopole étatique sur Internet

Bichkek, Kirghizstan | AFP | mardi 29/07/2025 - Le Kirghizstan va instaurer un monopole étatique d'un an minimum sur la fourniture et la distribution d'Internet, pour notamment "améliorer la transformation numérique" de ce pays d'Asie centrale considéré jusqu'à récemment comme le seul régime démocratique de cette région autoritaire.



Pays extrêmement montagneux et enclavé, le Kirghizstan n'a pas de connexion directe aux câbles sous-marins et dépend des pays voisins pour avoir accès à Internet, notamment de la Russie via le Kazakhstan, ou de la Chine.



Selon le décret signé lundi par le président Sadyr Japarov, "un régime expérimental pour établir un monopole d'État temporaire à 100% sur la fourniture et la gestion du trafic Internet international au Kirghizstan sera introduit du 15 août 2025 au 14 août 2026".



Aucun haut responsable n'a explicité cette décision et les ONG, qui alertent régulièrement sur la dégradation des libertés au Kirghizstan, n'ont pas réagi.



Le décret sur les "mesures urgentes pour gérer efficacement les entreprises publiques et développer l'infrastructure numérique et de télécommunications" ne précise pas si ce régime pourra être prolongé, à l'instar d'autres mesures, comme l'interdiction de manifester dans le centre de la capitale, Bichkek.



Selon la même source, les opérateurs de télécommunications et de transmission devront "dans un délai de deux mois" transférer à l'entreprise étatique Elkat "tous les contrats valides pour l'achat de trafic Internet international".



Cette décision intervient après l'arrestation en février des dirigeants d'Elkat par les services secrets kirghiz dans une affaire de corruption liée à un ancien président en fuite.



Contactés mardi par l'AFP, trois opérateurs ont confirmé qu'Elkat deviendrait l'unique fournisseur d'Internet et assuré que rien ne changerait pour leurs clients.



D'après l'Union internationale des télécommunications, une agence spécialisée de l'ONU, les situations de monopole sont relativement rares.



"Le principal opérateur internet fixe est détenu par l'Etat dans environ 35% des 189 pays étudiés, dont environ 7% opèrent en situation de monopole", note ce rapport de 2022.



La plupart des pays exerçant un contrôle total sur Internet sont principalement des régimes autoritaires, comme en Asie centrale.