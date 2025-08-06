

Le Japon et la Corée du Sud ont connu leur été le plus chaud jamais enregistré

Tokyo, Japon | AFP | lundi 01/09/2025 - Le Japon et la Corée du Sud ont connu cet été des chaleurs record alors que les températures grimpent dans le monde ces dernières années, le changement climatique entraînant des conditions météorologiques de plus en plus imprévisibles.



La température moyenne au Japon entre juin et août "a été supérieure de 2,36°C à la valeur moyenne, ce qui en fait l'été le plus chaud depuis le début des relevés en 1898", selon l'Agence météorologique japonaise (JMA).



"C'était le troisième été consécutif avec des températures record", a ajouté la JMA.



Au cours de la même période, en Corée du Sud, la température moyenne était de 25,7°C, "la plus élevée depuis le début de la collecte des données en 1973", a déclaré l'Administration météorologique coréenne dans un communiqué.



Le précédent record pour la même période y était de 25,6°C, établi l'année dernière.



Au Japon, la chaleur torride a conduit à l'hospitalisation de quelque 84.521 personnes dans tout le pays entre le 1er mai et le 24 août derniers, soit une légère augmentation par rapport aux 83.414 personnes hospitalisées pendant la même période en 2024, selon l'Agence de gestion des incendies et des catastrophes.



- Cerisiers précoces et sécheresse -



A Tokyo, Masao Nakano, un adepte du jogging de 80 ans, a déclaré à l'AFP qu'il regrettait le bon vieux temps où il pouvait simplement "sortir, arroser la rue et sentir l'air frais".



M. Nakano affirme avoir survécu à cet été caniculaire en s'entraînant dans une salle de sport et en faisant du jogging pour se préparer à un marathon.



"C'est fou ! Tout cela est dû à l'homme, n'est-ce pas ? Toutes ces climatisations et cette production d'électricité", s'est-il interrogé.



Les cerisiers japonais, emblématiques de l'archipel, fleurissent désormais plus tôt au printemps en raison de températures plus chaudes, voire ne fleurissent pas complètement, les automnes et les hivers n'étant pas assez froids pour déclencher la floraison.



Par ailleurs, l'emblématique calotte neigeuse du mont Fuji n'est apparue l'an dernier que début novembre, contre début octobre en moyenne. Le réchauffement climatique est l'un des nombreux facteurs à l'origine de la lenteur de l'enneigement.



De son côté, la Corée du Sud fait face à une sécheresse prolongée qui a frappé la ville côtière de Gangneung, dans le nord-ouest du pays.



Un état de catastrophe nationale a été déclaré dans cette ville de 200.000 habitants après des semaines sans précipitations tandis que les autorités ont imposé des restrictions drastiques à l'utilisation de l'eau par les particuliers.



Selon les scientifiques, les vagues de chaleur sont de plus en plus intenses et fréquentes dans le monde entier en raison du changement climatique causé par l'homme.



Mais la vitesse de l'augmentation des températures n'est pas uniforme à travers le monde. Selon les données mondiales de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA), l'Europe est le continent qui a connu le réchauffement le plus rapide par décennie depuis 1990, suivi par l'Asie.



Le mois dernier, les Nations unies ont averti que la hausse des températures mondiales avait un impact de plus en plus néfaste sur la santé des travailleurs et qu'elle affectait également la productivité, qui diminuerait ainsi de 2 à 3% pour chaque degré au-dessus de 20°C.

le Lundi 1 Septembre 2025 à 06:04 | Lu 248 fois





