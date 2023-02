Le Here Ai'a cherche encore ses alliés

Tahiti, le 5 février 2023 - Le Here Ai’a a rassemblé près de 200 personnes samedi matin à Papeete. Le parti de Gustave Taputu veut aller aux territoriales, mais cherche des alliés et négocie avec “Nuihau Laurey, Tauhiti Nena et Heiura-Les Verts”. Sans choix arrêté pour l'heure.



Habitué aux résurrections à la veille des élections territoriales, le Here Ai'a a tenu son congrès samedi matin à la salle omnisports du stade Bambridge à Papeete. Un premier congrès “après quinze ans d'absence”, a tenu à insister le deuxième vice-président du parti, Olivier Tahua. En réalité, le Here Ai'a, qui avait connu ses heures de gloire dans les années 60 à 90 avec John Teariki et Jean Juventin, avait déjà refait parler de lui avec une tentative de re-fondation du parti autour des territoriales de 2013 et en s'alliant officiellement avec le Tahoera'a de Gaston Flosse lors des territoriales de 2018. Cette fois-ci pourtant, le président du parti Gustave Taputu avait annoncé récemment avoir fait “le ménage” en interne pour tenter de repartir sur une ligne plus cohérente. Le congrès de ce samedi 4 février devait donc permettre d'opérer un énième nouveau départ pour la formation politique avant les territoriales du mois d'avril. Habitué aux résurrections à la veille des élections territoriales, le Here Ai'a a tenu son congrès samedi matin à la salle omnisports du stade Bambridge à Papeete. Un premier congrès “après quinze ans d'absence”, a tenu à insister le deuxième vice-président du parti, Olivier Tahua. En réalité, le Here Ai'a, qui avait connu ses heures de gloire dans les années 60 à 90 avec John Teariki et Jean Juventin, avait déjà refait parler de lui avec une tentative de re-fondation du parti autour des territoriales de 2013 et en s'alliant officiellement avec le Tahoera'a de Gaston Flosse lors des territoriales de 2018. Cette fois-ci pourtant, le président du parti Gustave Taputu avait annoncé récemment avoir fait “le ménage” en interne pour tenter de repartir sur une ligne plus cohérente. Le congrès de ce samedi 4 février devait donc permettre d'opérer un énième nouveau départ pour la formation politique avant les territoriales du mois d'avril.



Sauf que sur le millier de personnes attendues par Gustave Taputu, seules 200 avaient fait le déplacement ce week-end. “On n’est pas déçu du nombre, mais on attendait plus de personnes aujourd’hui. On ne peut pas le nier", concédait Olivier Tahua. Selon la secrétaire générale du parti, Vaea Vivish : “Il y a eu un problème avec les chauffeurs de bus chargés d’acheminer nos partisans. Ce sont des choses qui arrivent. On se rattrapera.” Sur place, le “justiciable” Yves Conroy, l'ex-secrétaire général Willy Cadousteau ou encore Maxime Hauata de Heiura-Les Verts étaient notamment présents. Le congrès a permis d'aborder la stratégie pour les territoriales et surtout les alliances possibles avant le premier tour. “On est obligé de se rapprocher d’autre partis”, constate Gustave Taputu. “Mais pas d’amis hors la loi. Il faut que le casier judiciaire soit vierge”, prévient-il. Gustave Taputu affirme avoir négocié avec trois formations et obtenu un “oui de principe” à une alliance. Il cite “Nuihau Laurey, Tauhiti Nena et Heiura-Les Verts” comme les partenaires avec lesquels il discute actuellement. “Le Here Ai’a vient juste de démarrer, on fait ce congrès pour avoir la possibilité d’avoir le soutien d’autres forces”, conlut le vice-président Olivier Tahua. Sauf que sur le millier de personnes attendues par Gustave Taputu, seules 200 avaient fait le déplacement ce week-end. “On n’est pas déçu du nombre, mais on attendait plus de personnes aujourd’hui. On ne peut pas le nier", concédait Olivier Tahua. Selon la secrétaire générale du parti, Vaea Vivish : “Il y a eu un problème avec les chauffeurs de bus chargés d’acheminer nos partisans. Ce sont des choses qui arrivent. On se rattrapera.” Sur place, le “justiciable” Yves Conroy, l'ex-secrétaire général Willy Cadousteau ou encore Maxime Hauata de Heiura-Les Verts étaient notamment présents. Le congrès a permis d'aborder la stratégie pour les territoriales et surtout les alliances possibles avant le premier tour. “On est obligé de se rapprocher d’autre partis”, constate Gustave Taputu. “Mais pas d’amis hors la loi. Il faut que le casier judiciaire soit vierge”, prévient-il. Gustave Taputu affirme avoir négocié avec trois formations et obtenu un “oui de principe” à une alliance. Il cite “Nuihau Laurey, Tauhiti Nena et Heiura-Les Verts” comme les partenaires avec lesquels il discute actuellement. “Le Here Ai’a vient juste de démarrer, on fait ce congrès pour avoir la possibilité d’avoir le soutien d’autres forces”, conlut le vice-président Olivier Tahua.

Rédigé par Vaite Urarii-Pambrun et Guillaume Marchal le Dimanche 5 Février 2023 à 15:39 | Lu 369 fois