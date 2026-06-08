

Le Heiva vu du ciel

Tahiti, le 1er juillet 2026 - À 145 ans, le Heiva i Tahiti prouve une nouvelle fois que tradition et innovation peuvent avancer main dans la main.



Tout en restant profondément attaché à son identité, le plus grand rendez-vous culturel de Polynésie française continue de se réinventer pour offrir une expérience toujours plus immersive au public. Après l'arrivée des QR codes dédiés aux groupes de chant, permettant au public d'accéder aux paroles ainsi qu'à leur traduction en français, et le lancement du live streaming, qui a permis l'an dernier de faire rayonner le Heiva i Tahiti bien au-delà de nos frontières, une nouvelle étape est franchie en 2026.



Pour la toute première fois de son histoire, un drone survolera la scène de To'atā durant les soirées de concours et les soirées des podiums.



Cette innovation offrira des images aériennes spectaculaires, inédites et d'une qualité exceptionnelle, retransmises en direct sur les écrans géants à l’intérieur de l’aire de spectacle. Les spectateurs pourront ainsi découvrir les chorégraphies, les déplacements des artistes, les formations et toute la majesté des prestations sous un angle jusqu'ici inaccessible.



Ces prises de vue révèlent toute la puissance visuelle des spectacles et permettent d'apprécier, comme jamais auparavant, le travail artistique colossal réalisé par les groupes de danse et de chant. Cette nouveauté marque une nouvelle étape dans l'évolution du Heiva i Tahiti, qui démontre qu'il est possible d'enrichir l'expérience du public grâce aux nouvelles technologies, sans jamais trahir l'esprit, les valeurs et l'authenticité de cette manifestation emblématique.



Le Heiva i Tahiti adresse ses plus sincères remerciements à Tahiti Technodrone, partenaire technique de cette opération, dont l'expertise permet de réaliser ces images inédites, ainsi qu’aux chaînes de télévision locales, dont l'engagement et l'accompagnement rendent possible cette belle aventure audiovisuelle.

Rédigé par D'après communiqué le Mercredi 1 Juillet 2026 à 19:16 | Lu 128 fois



