

Le Heiva du cœur pour clore l’année

Tahiti, le 7 décembre 2025 - Pour la dernière course de V6 de l’année 2025, le club Tahitian Paddle organisait son habituel Heiva du cœur, samedi matin. Une course dans le lagon de Punaauia qui a rassemblé trente-cinq équipes et permis aux expérimentés comme aux novices de partager leur passion du va’a. Encore une belle réussite avant des vacances bien méritées.



Ce samedi matin, dans le lagon de Punaauia, c’était le dernier rassemblement de l’année pour les V6 venus de tous horizons. Des minimes aux seniors, des filles aux garçons, des novices aux confirmés, cette course du Heiva du cœur, organisée par le club Tahitian Paddle, reste un rendez-vous que peu de rameurs et rameuses manquent. Pour leur dernière sortie, les V6 présents sur le plan d’eau avaient pour objectif principal le plaisir. Trois parcours étaient tracés : un de 2,6 km pour les minimes ; un de 7 km pour les cadets, les dames et les garçons, avec une boucle et un départ face au club, devant le motu du Te Moana, puis un demi-tour au parc Vairai, au niveau des pilotis de l’InterContinental ; et un de 9 km pour les Open seniors et mixtes. De beaux parcours qui permettaient à tout le monde de participer.



“C’est l’un de nos objectifs. Le club accueille toutes sortes de rameurs : expérimentés, novices, jeunes, ou personnes qui veulent découvrir le va’a, tout le monde est le bienvenu. Et cette course est à notre image. Les parcours sont accessibles, c’est la dernière course de V6 de l’année, donc on est toujours contents de voir autant de monde. En cette journée des bénévoles, je voudrais aussi remercier tous les nôtres, tous ceux qui œuvrent pour cette course mais aussi au quotidien, et qui font que ce club fonctionne aussi bien.” Pour Kiki Dubois, un président toujours aussi investi et moteur de cette belle dynamique, l’heure est déjà à la préparation d’un événement d’une tout autre dimension : “On termine l’année V6 par cette course et on débute la saison de V1 avec la Taaora Race, les 14 et 21 février 2026, qui rassemblera les meilleurs rameurs et rameuses de la Polynésie. L’an dernier, on a eu plus de 400 participants, c’est pour cela qu’on l’organise sur deux jours. On a commencé à préparer tout cela car c’est un gros événement, et il y a beaucoup à faire, surtout au niveau de la sécurité.”



Des rameurs et rameuses de tous niveaux



Mais avant cette grosse échéance, le Heiva du cœur permet surtout de partager un moment de rame entre des participants qui n’ont pas tous le même niveau. C’est la magie de l’événement : “On a commencé le va’a quand on est arrivées cet été sur le Fenua. On est toutes des conjointes de militaires et on s’est dit que ce serait super de découvrir ce sport culturel. On s’entraîne régulièrement, de deux à quatre fois par semaine depuis le mois d’août, et on a la chance d’avoir deux coachs, Taaroa et John, qui s’occupent de nous. On les remercie vraiment de nous faire découvrir ce sport et ces traditions. Aujourd’hui, on a réussi à tenir la distance, surtout à l’aller, mais les équipes étaient vraiment trop fortes. Ça nous motive à continuer et à essayer de faire d’autres courses. Dès demain, on passe sur du V3 et, à la rentrée, on espère participer à la course Polynésie La 1ère, et pourquoi pas rêver d’aller toucher le graal : la Hawaiki Nui…”, expliquaient Maureen et Angèle de la Team CMIT, deuxièmes derrière O’Hiva Nui chez les dames.





La Brasserie de Tahiti chez les seniors



En Open hommes et mixtes, le parcours avait été rallongé de deux kilomètres, avec un passage par l’entrée de la passe de Taapuna. Sur cette course, l’expérience et le niveau ont fait la différence. Chez les hommes, c’est la Brasserie de Tahiti qui a franchi la ligne d’arrivée en tête. Une équipe parmi les meilleures de Polynésie, habituée des plus grandes courses du Fenua, mais qui venait surtout chercher autre chose sur le Heiva du cœur, tout en gardant cet esprit de compétition : “On aime bien participer à cette course. On sait que c’est important pour le club, donc pour nous, c’est normal d’être là à chaque fois. On vient pour se faire plaisir, mais on reste des compétiteurs, donc on veut tout donner, quelle que soit la course. Aujourd’hui, on a bien bataillé avec les jeunes cadets du club, donc c’était vraiment sympa. On a eu un petit vent de face sur la remontée, mais ça nous a permis d’avoir du surf au retour. On connaît bien ce plan d’eau, donc on a pu bien maîtriser la course. Maintenant, place aux vacances, ça va faire du bien, et on se remettra au travail en début d’année avec, comme premier objectif, la course de Polynésie La 1ère”, expliquait Terau Estall, membre de la team Brasserie de Tahiti.



Un bel état d’esprit qui perdurera tant que ce genre de courses existera.









