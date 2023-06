Le Heiva de Hao, sous le signe de la jeunesse

Hao, le 23 juin 2023 – Les festivités du Heiva de Hao ont officiellement débuté ce vendredi. La fête est placée sous le signe de la jeunesse cette année.



Mettre à l’honneur les enfants, les établissements scolaires et le RSMA : telle est l’ambition de la commune de Hao et du comité organisateur du Heiva 2023 sur cet atoll des Tuamotu. Une ambition qui s’est naturellement traduite dans les faits vendredi pour la soirée d’ouverture de cette fête annuelle. Les festivités ont débuté vers 17 heures et comme à l’accoutumée devant l’ancienne mairie de village où le cortège d’officiels s’est rassemblé pour démarrer la traditionnelle cérémonie protocolaire locale : un défile d’élus, de chefs d’établissement et représentants de la société civile et de militaires qui s’est avancé sous une haie d’honneur effectué par les élèves internes du collège de Hao jusqu’à l’entrée du site du Heiva, situé sur la place Tokere devant la mairie au centre du village d’Otepa. Mettre à l’honneur les enfants, les établissements scolaires et le RSMA : telle est l’ambition de la commune de Hao et du comité organisateur du Heiva 2023 sur cet atoll des Tuamotu. Une ambition qui s’est naturellement traduite dans les faits vendredi pour la soirée d’ouverture de cette fête annuelle. Les festivités ont débuté vers 17 heures et comme à l’accoutumée devant l’ancienne mairie de village où le cortège d’officiels s’est rassemblé pour démarrer la traditionnelle cérémonie protocolaire locale : un défile d’élus, de chefs d’établissement et représentants de la société civile et de militaires qui s’est avancé sous une haie d’honneur effectué par les élèves internes du collège de Hao jusqu’à l’entrée du site du Heiva, situé sur la place Tokere devant la mairie au centre du village d’Otepa.



Après un Kōrero de bienvenue, le ruban inaugural a été coupé par le principal du collège, Jean-Philippe Ritzler, laissant libre le passage vers la place Tokere où le cortège s’est dirigé, une foule lui emboitant le pas. Sur place : neuf baraques foraines avec des snacks, des restaurant mais aussi des stands de canne à pêche, de jeux vidéo et autres.

Après un Kōrero de bienvenue, le ruban inaugural a été coupé par le principal du collège, Jean-Philippe Ritzler, laissant libre le passage vers la place Tokere où le cortège s’est dirigé, une foule lui emboitant le pas. Sur place : neuf baraques foraines avec des snacks, des restaurant mais aussi des stands de canne à pêche, de jeux vidéo et autres.

Écoliers et volontaires du RSMA en scène



Une fois la visite des baraques effectuée, officiels et spectateurs se sont installés autour de la place pour la suite de la cérémonie d’ouverture entamée par un bref discours de la troisième adjointe au maire, Anselme Piriotua, qui s’est achevé sur la phrase tant attendue : “Je déclare ouvert le Heiva 2023 de Haoroagai.” Les festivités sont depuis officiellement ouverte et par la même occasion l’activité des forains.



Pour finir et pour clôturer en beauté cette cérémonie d’ouverture, le public a pu apprécier différentes prestations comme une danse interprétée par les jeunes collégiens, deux impressionnants haka par les jeunes stagiaires du RSMA et la diffusion sur grand écran du travail des élèves du cycle 2 de l’école primaire de Hao sur la légende de Munanui.



La cérémonie s’est terminée vers 18 heures pour laisser le temps à tous d’aller se restaurer avant que ne débute le concour de chants et danse du Heiva de Hao.

Rédigé par Teraumihi Tane le Dimanche 25 Juin 2023 à 16:02 | Lu 78 fois