Le Heiva Va'a de Moorea tient ses promesses

Moorea, le 20 juillet 2020 - Malgré le mara'amu, le Heiva Va'a de Moorea s’est déroulé comme prévu samedi dernier à Temae. Les rameurs de l’île sœur, mais aussi quelques uns de Tahiti et des îles Sous-le-Vent, ont contribué à la réussite de cet événement populaire en livrant des courses passionnantes.



Les courses de pirogue du Heiva de Moorea ont eu lieu samedi dernier à la plage publique de Temae devant près de 500 spectateurs. Plus d’une centaine de rameurs de l’île sœur, mais aussi quelques uns de Tahiti et des îles Sous-le-Vent étaient présents pour la journée la plus festive de la saison de va'a de Moorea.



Dans la matinée, le public a eu droit aux courses de V1 et de V12. Chez les hommes en V1, c’est Daniel Tuanui, membre de l’équipe d’EDT Va’a qui a décroché la première place en catégorie junior. Dans les catégories d'âges supérieurs, on retrouve des noms bien connus de Moorea avec respectivement Hitiroa Masingue, victorieux chez les seniors hommes et Maitu Tenauri dans la catégorie des vétérans.



Chez les filles, Temaire Heipoe, de Team Tohiea, sort son épingle du jeu en cadettes V1 tandis que l’équipe de Te Firi Nape sort victorieuse de la très populaire course de V12. Malgré l’annulation de quelques courses dans l’après midi en raison des vents forts, le spectacle donné par les rameurs de V3 et de V6 était quand même au rendez-vous.



Les rameurs Te Firi Nape Vaa , encore eux, se sont de nouveau distingués chez les jeunes en remportant les courses de V3 et V6 dans la catégorie des cadets. Chez les seniors, l’équipe de Team Tohiea, de la commune associée de Afareaitu, sort victorieuse des courses de V6 hommes et des open dames. Te Firi Nape clôture le palmarès de cet après midi par une victoire chez les vétérans hommes.



À l’issue de cette journée, les rameurs les plus performants ont été sélectionnés représenter l’île sœur au Heiva Va’a de Mataiea le dimanche 26 juillet prochain.