Le Hava'i a mis le cap sur la Polynésie

Tahiti, le 15 février 2023 – Le navire Hava'i de l'armateur SNP est parti dimanche de son chantier naval en Hollande pour une arrivée estimée en avril prochain à Papeete et un démarrage de son exploitation aux îles Sous-le-vent dès le mois de mai.



La desserte maritime des îles Sous-le-vent va bientôt accueillir un nouveau venu. Dimanche dernier, le Hava'i a quitté son chantier naval en Hollande pour mettre le cap sur la Polynésie française. Le nouveau navire de la Société de navigation polynésienne (SNP), acheté en septembre dernier à la société norvégienne Egil Ulvan Rederi, est attendu pour le mois d'avril au port de Papeete. Il viendra renforcer la flotte de la SNP, constituée du Hawaikinui sur les Raromata'i et du Nukuhau sur les Tuamotu-Gambier, pour soulager une desserte des îles Sous-le-vent en tension depuis l'arrêt des rotations du Taporo VII.



“Investissement conséquent”



Long de 86,5 mètres pour un volume de charge total de 4 000 mètres cubes et une capacité équivalente à 72 conteneurs de 20 pieds, le Hava'i possède deux grues de 35 tonnes avec un chargement via une porte latérale. Équipé d'un moteur de 1 980 kW, sa fiche technique annonce 12 nœuds de vitesse opérationnelle. Le navire est âgé de 15 ans et vient de passer plusieurs semaines en chantier naval aux Pays-Bas pour des travaux de peinture, la révision totale de ses 2 groupes électrogènes, l'aménagement de cabines pour les membres d'équipage, le remplacement de certaines pièces et l'achat de conteneurs vides. “C'est un investissement conséquent”, confirme l'armateur de la SNP, Tutehau Martin. Investissement réalisé sans défiscalisation, s'agissant d'un navire d'occasion.



Si le cargo est attendu pour le mois d'avril prochain au fenua, il devra encore faire l'objet de quelques tests et travaux supplémentaires, d'un changement de pavillon et de démarches administratives relatives à l'entrée de ce type de navire dans les eaux polynésiennes. L'armateur de la SNP estime que son nouveau navire de transport de fret pourra entrer en exploitation dès le mois de mai prochain. “L'objectif c'est de revenir à une capacité d'exploitation optimale de la ligne des Raromata'i pour les particuliers, les entreprises et les hôteliers”, explique Tutehau Martin. La licence d'exploitation du Hava'i, attribuée en août 2022 par le Pays, annonçait un minimum de deux rotations par semaines pour desservir Huahine, Raiatea, Taha'a et Bora Bora.



Soulager la ligne des îles Sous-le-vent



Actuellement, deux navires de fret assurent régulièrement la ligne des Raromata'i : le Hawaikinui et le Taporo VI. Le Vaeara’i organise parfois des voyages jusqu'à Bora Bora ou Maupiti, mais de façon ponctuelle et principalement pour transporter des passagers. La ligne attend également l'arrivée, annoncée sur Radio 1, du Vaitere II du nouvel arrivant dans le secteur du transport maritime interinsulaire, Georges Moarii. Mais pas avant le second semestre 2023.



L'armateur de la SNP, Tutehau Martin, explique avoir engagé de son côté des discussions avec la société norvégienne pour l'achat du Hava'i en mai 2022, deux mois après l'avarie du Taporo VII et l'arrêt définitif de ses rotations aux îles Sous-le-vent. Et pour l'armateur, il devenait urgent de rassurer les usagers de la ligne. “Avec deux navires actuellement, la desserte des Raromata'i peut tenir le coup, sauf en cas de problème”, explique Tutehau Martin. “Aujourd'hui, on est en tension notamment sur le transport de matériaux de construction pour les chantiers de BTP dans les îles.” Le Hawaikinui va d'ailleurs organiser tout prochainement un voyage hebdomadaire supplémentaire le samedi, pour répondre à la forte demande de fret sur la ligne. Le renfort du Hava'i sera donc le bienvenu.



Rappelons enfin que la SNP a signé le contrat de construction du Hawaikinui II en mars 2022, qui devra remplacer le Hawaikinui avec un doublement de sa capacité actuelle. L'arrivée de ce nouveau navire dans nos eaux étant prévue au 1er trimestre 2025, toujours pour les Raromata'i.