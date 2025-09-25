

Le Hamas refait surface dans les rues de Gaza à la faveur du cessez-le-feu avec Israël

Gaza, Territoires palestiniens | AFP | mardi 14/10/2025 - Le Hamas étend mardi sa présence dans les zones de la bande de Gaza d'où l'armée israélienne s'est retirée, sans attendre la suite des négociations sur le plan du président américain Donald Trump pour Gaza prévoyant de l'exclure de la gouvernance du territoire.



Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu vendredi après deux ans de guerre avec Israël déclenchée par l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, des journalistes de l'AFP ont vu des membres des forces de sécurité de mouvement islamiste palestinien déployés dans plusieurs villes de la bande de Gaza, sur des marchés ou sur des routes.



Après plusieurs jours d'échauffourées, des témoins ont fait état mardi auprès de l'AFP d"intenses" combats à Gaza-ville, dans le quartier de Choujaïya (est), opposant selon eux une unité affiliée au Hamas à des clans et gangs armés dont certains seraient soutenus par Israël.



"Ce matin, pendant de longues heures, de violents affrontements ont opposé les forces de sécurité du Hamas et des membres de la famille Hilles", a ainsi décrit un riverain, Mohammed, qui refuse de donner son patronyme pour des raisons de sécurité. Lors de sa prise de contrôle de la bande de Gaza en 2007, le Hamas s'est opposé par les armes à de nombreuses grandes familles.



Ce témoin évoque "des tirs intenses et des explosions", au lendemain de la libération par le Hamas des 20 derniers otages vivants qu'il retenait, en échange de près de 2.000 prisonniers relâchés par Israël.



La "Force dissuasive", organe récemment créé au sein de l'appareil sécuritaire du Hamas, "mène une opération" pour "neutraliser des personnes recherchées", a indiqué à l'AFP une source sécuritaire palestinienne à Gaza.



Ces "opérations de terrain" visent à "garantir la sécurité et la stabilité dans différentes zones de la bande de Gaza", a-t-elle ajouté.



"Notre message est clair: il n'y aura pas de place pour les hors-la-loi ou ceux qui menacent la sécurité des citoyens".



- Cimenter la trêve -



Par ailleurs, le Hamas a accusé Israël d'avoir rompu la trêve en ouvrant le feu mardi. L'armée a déclaré n'avoir tiré que lorsque des "suspects" se sont approchés de la ligne au-delà de la quelle l'armée s'est repliée.



Parallèlement au retrait progressif déjà amorcé de l'armée israélienne, qui reste déployée dans 53% du territoire de la bande de Gaza, le plan Trump prévoit dans une phase ultérieure que le Hamas soit exclu de la future gouvernance de la bande de Gaza, et que son arsenal soit détruit.



Le point six du plan prévoit que, "une fois tous les otages revenus, les membres du Hamas qui s'engagent à respecter une coexistence pacifique et qui rendront leurs armes bénéficieront d'une amnistie". Pour les autres, le plan prévoit l'exil, proposition qualifiée récemment d'"absurde" par un haut cadre du mouvement.



Lundi, lors d'un sommet sur Gaza en Egypte, M. Trump a cosigné une déclaration visant à cimenter le cessez-le-feu après l'échange d'otages et de détenus entre Israël et le Hamas convenu dans le plan négocié sous l'égide des Etats-Unis, l'Egypte et le Qatar.



- "Peur presque partie" -



"Les paroles de Trump sont importantes. Nous espérons qu'il les mettra en œuvre sur le terrain, car il est le seul à pouvoir empêcher la guerre de reprendre", commente Rima al-Fara, 30 ans, qui vit dans le quartier en partie détruit d'al-Rimal dans l'ouest de Gaza.



"Nous pouvons à nouveau respirer (...) la peur est presque partie" et nous espérons que la guerre se termine pour toujours", dit-elle, décrivant le déploiement "en force" de la police qui est "partout, régulant la circulation et le marché".



C'est dit-elle un soulagement car "pendant la guerre, des phénomènes déplaisants tels que des vols, des cambriolages et des intimidations armées ont eu lieu".



Depuis le cessez-le-feu, "plus d'un demi millions de personnes sont retournées à Gaza-ville en provenance du sud, et les [retours] continuent", a indiqué mardi Mohammed al-Moughayir un responsable de la Défense civile.



Cette organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du Hamas a par ailleurs mis en garde la population contre les dangers des explosifs de guerre, les enjoignant à ne pas toucher les dépouilles coincées sous les gravats ni pénétrer dans les bâtiments à la structure instable.



A Genève, l'ONU et le Comité international de la Croix-Rouge ont réclamé mardi l'ouverture de tous les points de passage pour permettre d'acheminer davantage d'aide humanitaire dans le territoire aux infrastructures, notamment le réseau crucial de distribution d'eau, largement détruites.



"Nous avons un besoin urgent de traitements anticancéreux" et d'incubateurs pour les soins néonataux, plaide en écho Mohammed Abou Salmiya, directeur de l'hôpital al-Chifa à Gaza.

