

Le Hamas accepte une nouvelle proposition de cessez-le-feu à Gaza

Gaza, Territoires palestiniens | AFP | lundi 18/08/2025 - Le mouvement islamiste Hamas a annoncé lundi avoir accepté une nouvelle proposition des médiateurs sur une trêve avec Israël dans la bande de Gaza, associée à une libération d'otages retenus dans le territoire palestinien.



Les efforts des médiateurs -Egypte, Qatar et Etats-Unis- ont échoué jusque-là à aboutir à un cessez-le-feu durable dans la guerre qui ravage Gaza, où, selon la Défense civile, 20 Palestiniens ont été tués lundi dans l'offensive dévastatrice israélienne.



Celle-ci a été lancée en riposte à une attaque d'un violence sans précédent menée par des commandos du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Sur les 251 otages enlevés ce jour-là, 49 sont encore retenus à Gaza, dont 27 morts selon l'armée israélienne.



Au Caire, le directeur des services de renseignement égyptiens Diaa Rashwan a déclaré au média d'Etat Al-Qahera News que l'Egypte et le Qatar avaient soumis leur proposition à Israël. "La balle est désormais dans le camp israélien", a-t-il affirmé.



Israël n'a pas encore commenté la proposition de trêve, mais le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait prévenu la semaine dernière qu'il n'accepterait qu'un accord "dans lequel tous les otages seront libérés d'un seul coup et selon nos conditions pour mettre fin à la guerre".



"Le Hamas a accepté la nouvelle proposition des médiateurs. Nous prions Dieu d'éteindre le feu de cette guerre contre notre peuple", a déclaré sur les réseaux sociaux un responsable du Hamas, Bassem Naïm.



Le plan prévoit, selon une source palestinienne proche du dossier, "une trêve de 60 jours et la libération" des otages "en deux vagues".



Ces annonces surviennent au moment où l'armée israélienne cherche à prendre le contrôle de la ville de Gaza et les camps de réfugiés voisins, avec l'objectif affiché d'en finir avec le Hamas et de libérer tous les otages.



- "Pression extrême" -



Lundi, M. Netanyahu a déclaré avoir "discuté avec le ministre de la Défense et le chef d’état-major de nos plans concernant Gaza-ville et de l’accomplissement de nos missions".



"Le Hamas est sous une pression extrême", a-t-il commenté selon un communiqué, sans référence explicite au plan de trêve.



Selon des témoins, les bombardements israéliens se sont poursuivis dans le quartier de Zeitoun à Gaza-ville. Une colonne d'une dizaine de blindés israéliens, avec des bulldozers, s'est positionnée à côté d'une école dans un autre quartier, Al-Sabra, d'après eux.



La proposition acceptée par le Hamas reprend les grandes lignes d'un précédent plan de l’émissaire américain Steve Witkoff.



Selon une source au Jihad islamique, allié du Hamas, le plan prévoit une trêve de 60 jours en échange de la remise de 10 otages vivants et de corps de captifs. "Les otages restants seraient libérés lors d'une deuxième phase, avec des négociations immédiates à suivre pour un accord plus global" visant à mettre fin à la guerre, avec des garanties internationales.



D'après Al-Qahera News, le plan prévoit dans un premier temps "la remise de 10 otages vivants et la moitié des corps", ainsi que "le redéploiement" des troupes israéliennes qu contrôlent environ 75% de la bande de Gaza.



Deux précédentes trêves en novembre 2023 et début 2025 avaient permis le retour d'otages ou de corps de captifs en échange de la libération de prisonniers palestiniens.



- Camions bloqués -



M. Netanyahu est soumis à de fortes pressions tant de la part de l'opinion publique, qui craint pour le sort des otages qu'à l'international avec des appels à mettre fin aux souffrances des Gazaouis.



Depuis le début de la guerre, Israël assiège à Gaza plus de deux millions de Palestiniens menacés de famine selon l'ONU. Israël rejette les accusations de famine délibérée et affirme autoriser l'entrée de davantage d'aides.



Au point de passage de Rafah, entre Gaza et l'Egypte, des centaines de camions d'aides attendent dans le désert égyptien, bloqués depuis des jours, selon des responsables humanitaires sur place et des chauffeurs.



Seuls quelques camions ont été autorisés par Israël à entrer dans Gaza et l'acheminement des produits de première nécessité reste extrêmement lent en raison des restrictions, d'après eux.



Israël a refusé l'entrée d'équipements médicaux vitaux et de pièces détachées pour les infrastructures d'approvisionnement en eau, car selon lui ils ont "un double usage", c'est-à-dire susceptibles d'être utilisés à des fins militaires, ont-ils ajouté.



L'attaque du 7-Octobre a entraîné la mort côté israélien de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles.



L'offensive de représailles israélienne a fait 62.004 morts à Gaza, majoritairement des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.

