Le Fonds vert mis en œuvre en Polynésie française

Tahiti, le 20 février 2023 - Le fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires, appelé "Fonds vert", est déployé une nouvelle fois en Polynésie française pour les collectivités locales. (Erratum : contrairement à ce que nous indiquions initialement, le fonds vert est à destination des collectivités et non des entrepreneurs).



Le fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires, appelé "Fonds vert", vise à subventionner des investissements locaux favorisant la performance environnementale, l'adaptation au changement climatique et l'amélioration du cadre de vie. Ce fonds est destiné à toutes les collectivités territoriales. Sa gestion est déconcentrée, au niveau des préfets de région et de département et en Polynésie française auprès du haut-commissaire. Un guide destiné aux décideurs locaux présente les objectifs poursuivis par la mobilisation du fonds vert, ainsi que les cahiers d'accompagnement des porteurs de projets en consultant le site internet du ministère de l'écologie.3 axes d’interventions se déclinent en 13 mesures pour les territoires et porteurs de projets en Polynésie française : Axe 1 Renforcer la performance environnementale (La rénovation énergétique des bâtiments publics, Soutien au tri à la source et à la valorisation des biodéchets, Rénovation des parcs de luminaires d’éclairage public) ; Axe 2 : Adapter les territoires au changement climatique (Prévention des inondations, Prévention des risques d’incendies de forêt, Recul du trait de côte, Fonds de renaturation des villes, Renforcement de la protection des bâtiments contre les vents cycloniques) ; Axe 3 : Améliorer le cadre de vie (Accompagner le déploiement des zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m), Développement du covoiturage, Recyclage des friches, Accompagnement de la stratégie nationale biodiversité 2030 (OFB SAM), Appui en ingénierie de la transition écologique)Avant de compléter le formulaire dédié à l’une des mesures du Fonds vert, il est conseillé de contacter le guichet unique les subdivisions administratives, le haut-commissariat – Direction des interventions de l’Etat pour ce qui est des éléments techniques et qualitatifs du projet. Ils pourront vous accompagner dans votre démarche et vérifier si votre projet respecte les critères d’éligibilité à une subvention au titre du Fonds vert. Toutes les informations et les formulaires de demande de subvention sont accessibles depuis la plate-forme Aides territoires : https://aides-territoires.beta.gouv.fr/

