

Le Fonds Pacifique veut favoriser les projets en lien avec le sport

Tahiti, le 8 octobre 2026 - Les associations, collectivités et institutions ont jusqu'au 31 décembre prochain pour déposer une demande de subvention par le Fonds Pacifique.



Principal instrument de coopération régionale de la France depuis 1985, le fonds de coopération économique, sociale et culturelle du Pacifique, dit Fonds Pacifique, est géré par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ce fonds vise à soutenir des projets de coopération régionale pour favoriser l'insertion de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna au sein de leur environnement géographique, en partenariat avec les États indépendants du Pacifique.



Le Fonds Pacifique intervient uniquement en cofinancement, sa participation ne pouvant excéder 50 % du coût total du projet. Il s’adresse aux administrations, entreprises, associations, organismes et instituts de recherche et soutient en principe des projets en lien avec la résilience climatique et la protection des ressources naturelles, la sécurité alimentaire, l’économie durable, la santé publique, le développement social et promotion de la francophonie, la coopération sportive et engagement de la jeunesse.



En 2026, 13 projets ont été retenus en Polynésie française, pour plus de 38,7 millions de francs de subventions (325 000 euros) versées par l'État, notamment dans la recherche, la culture et la santé.



Pour son appel à projets 2027, le dossier de demande est à télécharger dès à présent sur le site internet des services de l'État en Polynésie française. Une fois complété, il doit être envoyé avant le 31 décembre 2026 à Principal instrument de coopération régionale de la France depuis 1985, le fonds de coopération économique, sociale et culturelle du Pacifique, dit Fonds Pacifique, est géré par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ce fonds vise à soutenir des projets de coopération régionale pour favoriser l'insertion de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna au sein de leur environnement géographique, en partenariat avec les États indépendants du Pacifique.Le Fonds Pacifique intervient uniquement en cofinancement, sa participation ne pouvant excéder 50 % du coût total du projet. Il s’adresse aux administrations, entreprises, associations, organismes et instituts de recherche et soutient en principe des projets en lien avec la résilience climatique et la protection des ressources naturelles, la sécurité alimentaire, l’économie durable, la santé publique, le développement social et promotion de la francophonie, la coopération sportive et engagement de la jeunesse.En 2026, 13 projets ont été retenus en Polynésie française, pour plus de 38,7 millions de francs de subventions (325 000 euros) versées par l'État, notamment dans la recherche, la culture et la santé.Pour son appel à projets 2027, le dossier de demande est à télécharger dès à présent sur le site internet des services de l'État en Polynésie française. Une fois complété, il doit être envoyé avant le 31 décembre 2026 à [email protected] , avec copie à [email protected]

​ Priorité aux projets sportifs

Pour ce nouvel appel à projets le Fonds Pacifique entend donner la priorité aux initiatives relevant du sport, notamment dans l'optique des Jeux du Pacifique Tahiti 2027, de la promotion de la francophonie, ainsi que du “plan stratégie 2022-2031” de la Communauté du Pacifique et de la stratégie “2050 pour le continent bleu du Pacifique” du Forum des Îles du Pacifique.



Les projets soutenus devront avoir un impact durable, concret et perceptible pour les populations bénéficiaires, ou valorisant l'engagement de la jeunesse des collectivités françaises du Pacifique dans la région, notamment par le déploiement de volontaires de solidarité internationale.

Pratique



Le cabinet du haut-commissaire de la République reste à la disposition des porteurs de projets pour tout renseignement complémentaire au 40 46 85 42.

Rédigé par Violaine Broquet le Jeudi 8 Octobre 2026 à 15:13 | Lu 296 fois



