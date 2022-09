Le Fifo fête ses 20 ans : rediffusions, votes et inscriptions disponibles

Tahiti, le 20 septembre 2022 – A l'approche de la 20 e édition du Festival International du Film Océanien (Fifo) en 2023, l'association Fifo rediffuse en accès gratuit les films élus "Prix du public" de toutes les éditions précédentes. Les spectateurs auront également l'occasion de voter pour le film qui recevra le Grand Prix du Public des 20 ans. Par ailleurs, les inscriptions au prochain Fifo sont ouvertes.



Pour célébrer le vingtième anniversaire du Fifo, une rediffusion des films élus "Prix du Public" au cours de chaque édition sera proposée en accès gratuit. Un de ces films remportera, grâce aux votes des spectateurs, le "Grand Prix du Public des 20 ans" qui sera remis lors de la cérémonie des lauréats du prochain Fifo. Il sera possible de visionner les films et de voter via le

site internet du Fifo.



Du 27 septembre au 22 novembre, les dix-neuf films seront diffusés à raison de deux par semaine. Le programme sera publié chaque semaine sur la page Facebook du Fifo. Une autre rediffusion de ces mêmes films est prévue en fin d'année, du 6 au 27 décembre.





Pour la 20e édition , prévue du 4 au 12 février 2023, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 16 octobre, sur le site internet du Fifo. Les participants potentiels doivent présenter un film documentaire sur l'Océanie produit après le 1er janvier 2020. De plus, des courts-métrages (de 30 minutes maximum) de fiction, écrits, réalisés ou produits par des Océaniens, sont aussi sélectionnés pour une projection lors de la 13e nuit de la fiction à l'occasion de l'ouverture du Fifo.



Rédigé par Meleana CHE FAT le Mardi 20 Septembre 2022