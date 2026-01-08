

Le Fenua s’engage contre les épaves

Tahiti, le 18 janvier 2026 - La Polynésie française a lancé une nouvelle opération de nettoyage des épaves maritimes.



Un appel d’offres portant sur la dépollution et le retrait de onze navires abandonnés ou épaves implantés sur le domaine public maritime de la Polynésie française est paru jeudi dernier sur la plateforme Lexpol avec une date limite de remise des offres fixée au 16 février prochain.



Cette initiative s’inscrit dans un programme structurant de résorption des épaves et navires abandonnés lancé depuis le début de la mandature, visant à restaurer durablement les espaces maritimes et lagonaires du Pays.



Présents parfois depuis plusieurs années, ces navires constituent des risques avérés pour la navigation, les récifs coralliens et l’environnement marin, en raison notamment de la présence d’hydrocarbures, de batteries, de peintures ou de déchets. L’objectif est d’assurer leur retrait définitif et la remise en état complète des sites concernés, dans le respect des milieux naturels.



Les navires identifiés devront être entièrement dépollués, démontés puis évacués, sans aucun rejet en mer, avec un traitement des déchets assuré par des filières adaptées et conformes à la réglementation en vigueur.



Les premières interventions sont prévues à compter du second trimestre 2026 sur plusieurs sites prioritaires, notamment à Huahine, Aratika, Raiatea et Moorea. Le programme se déploiera ensuite de manière progressive sur l’ensemble de l’année 2026.





Rédigé par d'après communiqué le Dimanche 18 Janvier 2026 à 18:44




