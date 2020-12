Le FIFO fête sa majorité avec une édition 100 % numérique

Le Festival international du film océanien (FIFO) innove et s'adapte pour sa 18édition prévue du 9 au 14 février. Alors que le rendez-vous pour les festivaliers était donné chaque année depuis 2004 à la Maison de la culture, pour cette nouvelle édition ils se retrouveront via des outils du numérique. Un terrain que TFTN a déjà commencé à investir avec la mise à jour de sa plateforme numérique."Lorsque les vents sont contraires, on ajuste les voiles du va’a. De la même manière, dans le tumulte qui agite notre pays depuis près d’un an, le FIFO ajuste les siennes et connaît une des évolutions les plus importantes depuis sa création. Le festival se prépare ainsi à une édition 100% numérique afin que chacun puisse profiter des films de la sélection et du programme de rencontres en toute sécurité", indique un communiqué de l'association AFIFO, organisatrice du festival.Pour cette édition 80 films documentaires ont été inscrits. "Loin des 150 films habituellement reçus chaque année", précise l'AFIFO. Sur ces 80 documentaires, venus des quatre coins de l'Océanie, 37 ont finalement été retenus pour intégrer la sélection du festival.Le public retrouvera donc onze films hors-compétition, sept courts-métrages documentaires (Fenêtre-sur-courts) et dix courts-métrages de fiction. À ceux-là, s’ajoutent les neuf films documentaires présentés en compétition à un jury international. Ce dernier sera présidé pour la troisième fois, après 2012 et 2014, par Luc Jacquet, réalisateur notamment du documentaire "La marche de l'empereur". Dans ce jury on retrouve également des réalisateurs bien connu au fenua comme Jacques Navarro-Rovira et Eliane Koller.Deux prix seront décernés par le jury international du festival parmi les neuf films présentés en compétition. S’ajoutent également le prix du public qui récompensera le documentaire préféré des spectateurs parmi les films en compétition et hors-compétition. Le prix du meilleur court-métrage océanien, aussi désigné par un vote des spectateurs, viendra compléter le palmarès du FIFO 2021.

Si aucun documentaire polynésien ne sera en course pour le grand prix du jury, deux films produits au fenua ont été retenus dans la sélection finale. Il s'agit de "Gambier, le crépuscule des idoles", retenu dans la catégorie hors-compétition. Ce documentaire réalisé par Antoine Laguerre présente la christianisation de l'archipel au milieu du XIXème siècle.



Le deuxième film polynésien sélectionné pour la prochaine édition du FIFO sera à retrouver dans la catégorie Fenêtre-sur-courts avec "Pa'ari" de Toarii Pouira qui retrace le parcours d'Henri Burns, champion de MMA.



Rendez-vous donc le 6 février prochain sur le site www.fifotahiti.com pour savourer ce nouveau cru.