“Le Doudou de bébé Tupa”, un album poétique et délicat

Tahiti, le 20 juillet 2022 - Au Vent des îles vient d’éditer l’album Le Doudou de bébé Tupa pour les enfants dès 3 ans. Écrit par Sandrine Beau et illustré par Margaux Grappe, il accompagne les jeunes lecteurs qui devront, un jour, se séparer de leur doudou.



Alors que le soleil se couche sur la plage de la Pointe Vénus, Maimiti n’a pas le cœur à profiter du spectacle. Elle pleure dans les bras de sa grand-mère Māmā rū’a. Son doudou a disparu ! Mais où a-t-il bien pu passer… ? L’album édité par Au Vent des îles, signé Sandrine Beau et Margaux Grappe, raconte comment Maimiti apprend à se séparer, tout en douceur, de son doudou.

Cette histoire, poétique et délicate, s’adresse aux enfants dès 3 ans. Elle se déroule à Tahiti. Une île dont l’auteure, Sandrine Beau est tombée amoureuse lors de son passage pour le 18e salon du livre. “Ce voyage m’a bouleversée”, rapporte Sandrine Beau qui a succombé à la culture, aux paysages et aux habitants.

Elle se rappelle comment est né l’album. Quelques heures avant de prendre l’avion pour retourner en métropole, elle a profité d’une dernière soirée à la Pointe Vénus pour admirer le soleil se coucher. “Cette soirée a été très émouvante. Tout était si beau. Il flottait une telle douceur de vivre.” S’étonnant des trous dans le sable, elle apprend qu’il s’agit d’abris creusés par les tupas. Sandrine Beau se laisse alors bercée par un souvenir d’enfance conté par son accompagnatrice. “Elle m’a expliqué comment un soir, sa grand-mère l’avait consolée d’avoir perdu sa tétine, en lui racontant que c’était une maman crabe qui la lui avait prise pour son bébé, qui n’arrivait pas à s’endormir.”



La tête pleine d’images



Elle a pris l’avion, le soir même, la tête pleine d’images, de saveurs, de parfums et de souvenirs toujours prégnants. Dans un coin de sa tête se trouvait une belle histoire, celle d’une petite fille, guérie de sa tristesse par sa mamie. “Déjà dans l’avion, je savais que j’allais écrire une histoire qui se passe à Tahiti.” Il a fallu plusieurs années, le temps que cette histoire “murisse” et soit à point… Un jour enfin, l’histoire du Doudou de bébé Tupa est venue, “presque d’un coup, comme une évidence”.

Cet album s’adresse aux enfants bien sûr, “mais aussi à leurs parents et à leurs grands-parents parce que, pour moi, la lecture en famille est un moment de partage et d’intimité, qui créé des liens très forts entre le parent et son enfant”. Cet album est une réponse, parmi d’autres, à la question que se posent de nombreux parents : Comment parvenir, en grandissant, à se défaire du doudou de bébé ?

le Mercredi 20 Juillet 2022