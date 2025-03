Le Dixit 2025 est arrivé

Tahiti, le 11 mars 2025 – Le Dixit 2025 qui fête ses 30 ans cette année vient de sortir. Comme chaque année, la revue économique, sociale et culturelle présente le classement des 200 premières entreprises et 200 premiers employeurs du Fenua, et dresse le bilan économique 2023-2024 du Pays.



C'est la Bible attendue chaque année par les acteurs économiques locaux. Pour cette édition 2025, le Dixit ne déroge pas à la règle et publie son classement des meilleures entreprises du Fenua par secteur d'activité et en fonction de leurs effectifs et de leur chiffre d'affaires. Dans son édito, Dominique Morvan insiste sur la prise de conscience des entreprises qui ont dû s'adapter pour répondre aux critères environnementaux imposés par la règlementation. Le magazine s'attarde également sur le secteur touristique qui bat tous les records, mais aussi sur la congestion du réseau routier avec des problèmes de mobilité qui freinent la productivité, la tension du marché immobilier, le malaise de la santé publique, ou encore le secteur primaire décliné sur une dizaine de pages.