Le Digital Festival Tahiti 2019 sous le signe des Smart Islands

Lancé le 15 avril 2019, le concours Tech4Islands Awards s’adressait aux startups, PME-PMI innovantes, Centres de Recherche et Universités à travers le monde, en mesure de proposer des solutions "Tech For Good" porteuses de réponses concrètes aux défis auxquels doivent faire face les territoires insulaires. Le terme Tech For Good désigne les innovations technologiques conçues avec une prise en considération forte de leur impact social et environnemental. Pour cette première édition du concours, quatre thématiques étaient imposées : le Smart Tourisme, l’Économie Bleue, l’Économie Circulaire et de l’Innovation Publique.

Pas moins de 66 candidatures internationales ont été déposées, en provenance de dix pays, cinq territoires d'Outre-mer et sept candidats de la Polynesian Tech, Communauté French Tech Polynésie. Après une première sélection des 12 demi-finalistes le 24 juin dernier, le jury de présélection, composé de personnalités du monde de la recherche, de l’innovation, de l’entreprise, des startups et de l’université, a présenté vendredi les six candidats finalistes.



Le choix final et unanime s’est porté sur quatre candidats français, un américain et une startup de la #PolynesianTech, Communauté French Tech Polynésie : Bioceanor (Économie Bleue - France), Guinard Energies (Économie Circulaire - France), LeadBees Technologies (Économie Circulaire - Polynésie française), Marine Tech (Économie Bleue - France), Qista (Innovation Publique - France), SolarSPELL (Innovation Publique - États-Unis). (Voir encadré).



"Cette notion de Tech4Islands, on a vu l’écho qu’elle a au niveau mondial", observe Olivier Kressmann, le président de l’association Digital Festival Tahiti, organisatrice du DFT 2019. C’est quelque chose qui est très fort et très attendu. Et c’est très bien que la Polynésie soit précurseur sur ce sujet. Et même à l’initiative de cette définition.