

Le Danemark dénonce une "grave attaque" après le survol de drones à Copenhague

Copenhague, Danemark | AFP | mardi 23/09/2025 - Les autorités danoises ont dénoncé mardi une "grave attaque" contre les infrastructures du pays après le survol de l'aéroport de Copenhague par des drones d'origine inconnue qui ont bloqué le trafic aérien pendant quatre heures lundi.



Les aéroports de Copenhague et Oslo ont rouvert tôt mardi matin après ces deux incidents qui ont entraîné l'annulation ou le détournement de dizaines de vols dans les deux pays.



Il s'agit de "l'attaque la plus grave contre une infrastructure critique" au Danemark, a réagi la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, dans un communiqué transmis à l'AFP.



"Cela s'inscrit dans l'évolution que nous avons pu observer dernièrement avec d'autres attaques de drones, des violations de l'espace aérien et des cyberattaques contre des aéroports européens", a-t-elle affirmé.



La cheffe du gouvernement fait référence à des intrusions de drones en Pologne et Roumanie et à l'incursion d'avions de chasse russes dans l'espace aérien estonien. Les trois gouvernements avaient mis en cause la Russie, qui a nié toute responsabilité.



Mardi, son homologue norvégien Jonas Gahr Støre a également affirmé que des avions russes avaient, à trois reprises plus tôt cette année, violé l'espace aérien de la Norvège, après une décennie sans incident de ce genre.



Le week-end dernier, le trafic aérien avait aussi été perturbé dans plusieurs aéroports européens, dont ceux de Londres, Berlin, Bruxelles et Dublin, après une cyberattaque sur un logiciel fourni par une entreprise pour l'enregistrement des passagers.



- "Menace de sabotage" -



Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a assuré que la Russie n'était pas impliquée dans ce survol de drones, évoquant des "accusations sans fondement".



Un peu plus tôt, Mme Frederiksen avait dit à la chaine danoise DR "ne pouvoir exclure que ce soit la Russie". Sur X, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a, lui, dénoncé une violation de l'espace aérien danois par la Russie.



Il est "trop tôt" pour savoir si la Russie est impliquée, a estimé le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte.



Cet incident intervient une semaine après que le Danemark a annoncé qu'il allait acquérir pour la première fois des armes de précision à longue portée pour pouvoir frapper des cibles lointaines, jugeant que la Russie représenterait une menace "pendant des années".



La police danoise s'est également montrée prudente, sans rien exclure.



L'auteur du survol "est un acteur qui possède des capacités, une volonté et les outils pour se montrer", a dit l'un de ses responsables, Jens Jespersen, lors d'une conférence de presse.



"Le nombre, la taille, les trajectoires de vol, le temps passé au-dessus de l'aéroport. Tout cela ensemble semble (...) indiquer qu'il s'agit d'un acteur compétent. Lequel? Je ne sais pas".



Le Danemark fait face à une "menace de sabotage importante", ont souligné de leur côté les services danois de renseignement (PET).



- 100 vols annulés -



L'incident a entrainé des perturbations pour quelque 20.000 passagers d'après la direction de l'aéroport de Copenhague: 31 vols ont été détournés et 100 annulés.



De très nombreux passagers faisaient la queue au comptoir pour changer leur billet mardi, a d'ailleurs constaté un journaliste de l'AFP.



"Je n'ai pas peur (...) mais je suis conscient que la guerre hybride menée par la Russie ne cesse de s'étendre", a déclaré un voyageur allemand, Eckart Nikolai Bierduempel.



C'est l'aéroport qui a repéré lundi soir trois ou quatre "grands" drones, dont la police n'a pas encore déterminé le modèle. Elle a choisi de ne pas les abattre.



S'ils devaient tomber au sol, "il y a des avions avec des gens, du carburant, et également des habitations de plusieurs côtés de l'aéroport", souligné le responsable de la police.



Ces drones provenaient de directions différentes, a ajouté M. Jespersen, précisant qu'ils pouvaient avoir décollé d'un bateau.



L'aéroport de Copenhague est situé sur la côte du détroit de l'Oresund, entre la Suède et le Danemark. Il a fermé lundi soir à 20h30 et rouvert peu après minuit.



Des observations de drones ont également entraîné la fermeture de l'aéroport de la capitale norvégienne pendant environ trois heures dans la nuit.



Un responsable des opérations de la police norvégienne, Pål Halaas, a évoqué "un signalement d'une possible observation de drone" près de l'aéroport.



"Nous vérifions s'il y a un lien" avec l'incident enregistré au Danemark, a-t-il dit dans un courriel à l'AFP.



Les services norvégiens de renseignement intérieur (PST) disent avoir été informés et être en lien avec d'autres autorités nationales et internationales.

