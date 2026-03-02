

Le DGS de Mahina condamné pour une agression sexuelle sur un mineur de 11 ans

Tahiti, le 24 mars 2026 – L'actuel directeur général des services de Mahina, Tamatea Degage, a été condamné mardi en correctionnelle à deux ans de prison avec sursis probatoire pendant trois ans pour une agression sexuelle sur un mineur de 11 ans. Le maire de la commune, Damas Teuira, a réagi à cette condamnation en expliquant qu'il avait “confiance en la justice”.



Le tribunal correctionnel a jugé mardi Tamatea Degage, le Directeur général des services (DGS) de la commune de Mahina, qui était poursuivi pour une agression sexuelle commise sur un mineur de 11 ans et ce, alors qu'il l’hébergeait chez lui en présence d'autres jeunes hommes. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 9 au 10 décembre 2023. Quelques jours après, la mère de l'adolescent, remarquant qu'il allait mal et qu'il s'isolait, avait questionné son fils. Ce dernier lui avait alors expliqué que Tamatea Degage l'avait surpris dans son sommeil en caressant ses parties intimes.



Confronté aux déclarations du plaignant mardi au tribunal, le prévenu a invoqué un “black-out” en justifiant ce phénomène par l’apnée sévère du sommeil dont il souffre, et par sa consommation d'alcool le soir des faits. Interrogé, il n'a ni confirmé, ni infirmé les accusations en expliquant cependant que cela ne lui “ressemble” pas et qu'il n'était pas “attiré” par les enfants. L'homme, célibataire, a ensuite expliqué qu'il avait cinq enfants fa’a’amu, adoptés “sans procédure” auprès de ses proches. Des enfants dont il a assuré subvenir au financement de leur scolarité.



Exécution provisoire requise



Lors de ses réquisitions, le procureur de la République a décrit un comportement “inadapté” du prévenu envers la victime et une attitude pour le moins anormale. Après avoir insisté sur la responsabilité professionnelle de Tamatea Degage – qui gère 300 agents municipaux – il a soutenu que l'amnésie était bien “pratique” dès lors qu'il s'agit de faits constitutifs d'une agression sexuelle. Il a finalement requis trois ans de prison avec sursis probatoire pendant trois ans assortis de l'interdiction définitive d'exercer en qualité de fonctionnaire. Le tout avec exécution provisoire.



Des réquisitions “beaucoup trop sévères” pour l'avocat du fonctionnaire municipal, Me François Mestre, qui a développé sa plaidoirie sur l'absence d'éléments matériels en indiquant que ce dossier comportait principalement des “suppositions” et des “supputations”. Une sorte de parole contre parole dans une affaire où subsistent de nombreuses “lacunes”. Alors que l'avocat avait requis la relaxe, le tribunal a finalement condamné Tamatea Degage à deux ans de prison avec sursis probatoire pendant trois ans et inscription au Fijais.



Contacté mardi après-midi, le maire fraîchement réélu de la commune de Mahina, Damas Teuira, a assuré qu'il avait “confiance” en la justice et que son objectif est la “continuité du service public”.





Rédigé par Garance Colbert le Mardi 24 Mars 2026 à 16:25 | Lu 1044 fois



