Le Cétad de Nuku Hiva fait son show

Nuku Hiva, le 20 février 2024 - Le ministère de l’Éducation en collaboration avec le lycée hôtelier de Tahiti, organise le 28 février prochain son grand concours culinaire annuel : “Show devant”. Claude Teatiu et Teani Pahuatini y représenteront les Marquises. Ils sont actuellement en plein préparatifs sous l’œil attentif de leur professeur Vincent Rivard.



Le concours “Show devant” est une compétition entre les élèves de CAP Petite et moyenne hôtellerie des Cétad de tous les archipels du Fenua. Pour concourir, chaque Cétad a dû organiser la présélection de sa meilleure équipe, constituée d’un élève et d’un membre de sa famille proche, chargée de venir défendre les couleurs de son île à Tahiti.



Lors du concours, le 28 février au lycée hôtelier de Outumaoro, les binômes ainsi constitués devront préparer un plat gastronomique à partir d’une sélection d’ingrédients locaux imposés. Les objectifs de ce concours sont donc multiples. Il s’agit de valoriser les produits locaux, de mêler harmonieusement les techniques de la gastronomie française aux saveurs polynésiennes, et de mettre en avant la culture de chaque archipel du Fenua. Il est aussi question de rapprocher davantage les parents d’élèves et plus globalement les familles de la scolarité de leurs enfants et de l’école d’une façon générale. En troisième lieu le concours “Show devant” vise à susciter une émulation entre les jeunes étudiants, destinée à stimuler leur créativité.



Cette année encore c’est un binôme de Nuku Hiva qui a été choisi pour représenter les Marquises : il s’agit de Claude Teatiu, élève du Cétad de Taiohae et de sa grande cousine Teani Pahuatini. “Claude est un élève sérieux qui a de grandes capacités, souligne le coach du binôme, Vincent Rivard, professeur de cuisine du Cétad de Nuku Hiva. Il est donc normal que ce soit lui qui ait été sélectionné pour le concours. Je n’ai aucun doute sur sa capacité à obtenir de bons résultats avec sa cousine car c’est un étudiant curieux, intéressé, attentif et appliqué.”



Cette semaine, avant son départ pour Tahiti et sous l’œil attentif de Vincent Rivard, le binôme répétait une dernière fois la réalisation, étape par étape et en temps réel, du plat gastronomique qu’il présentera lors de la finale. Un plat composé de cinq éléments principaux qui doivent rester “secrets” jusqu’au jour du concours.



“Le 28 février, les élèves et leurs familles auront deux heures pour réaliser le plat gastronomique que nous avons élaboré ensemble, explique le professeur Rivard. Il s’agira non seulement de réaliser ce plat composé de plusieurs éléments assez techniques, avec pour centre le thon qui est le produit imposé à toutes les équipes. Mais il s’agira aussi dans ce laps de temps de dresser la table qui doit ressembler à ce que les binômes proposeront dans leurs assiettes. D’ailleurs je remercie les élèves de la section sculpture du Cétad de Taiohae et leur professeur Jean Huukena qui ont été à l’œuvre lors de la réalisation de nos assiettes, puis la professeure de marquisien, Laiza Deane, qui nous a aidé à créer une table qui fait honneur à notre plat et à l’archipel des Marquises.”



La finale du concours aura lieu dans les cuisines du lycée hôtelier de Tahiti, devant un jury de professionnels de la restauration.

Il est à noter que l’année dernière c’est aussi un binôme du Cétad de Nuku Hiva coaché par Vincent Rivard qui avait remporté le concours.



Un précédent succès que Claude Teatiu garde bien en tête : “Je sais que notre Cétad a déjà gagné ce concours, a-t-il expliqué. Mais je ne me mets pas la pression. On fera de notre mieux. Nous avons bien répété avec M. Rivard. Je connais la recette par cœur, mais il peut toujours y avoir des imprévus, surtout qu’on ne connait pas les cuisines, les fours, le matériel avec lesquels on va travailler. Et ce sera la première fois que notre professeur ne sera pas à côté de nous. En tous cas on va tout faire pour bien représenter les Marquises et la culture marquisienne à Tahiti.”