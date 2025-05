Le Cesec valide le texte sur les tabacs

Tahiti, le 27 mai 2025 - Le Conseil économique, social, environnemental et culturel a rendu un avis favorable, mardi, à la proposition de loi du Pays relative à la lutte contre le tabagisme. Ce texte, évoqué depuis quelques mois par le ministre de la Santé, Cédric Mercadal, entend mettre un coup de frein à la consommation du tabac à rouler et à la cigarette électronique.



Face au tabac à rouler, communément appelé “taho” en Polynésie française et qui y demeure largement consommé, et au vapotage, perçu à tort comme une alternative inoffensive et qui séduit une part croissante de la jeunesse, le gouvernement a proposé la mise en place d’une série de mesures.



Ainsi, le paquet de cigarettes neutre et uniformisé devrait faire son entrée. Les paquets ne seront plus exposés dans les points de vente mais cachés de la vue du public. Du côté du vapotage, une limitation des arômes ainsi que la mise en place d’un packaging moins ‘‘attrayant” devraient aussi intervenir afin de ne pas favoriser l’accoutumance à la nicotine. Terminé les goûts cake noisette, candy sweet ou encore piña colada pour ne laisser la place qu’aux goûts fruités et mentholés. La contenance des réservoirs de liquide sera aussi revue à la baisse et, bien sûr, les e-cigs à usage unique (non rechargeables) ne seront plus vendues.



Des mesures que le Cesec a accueillies favorablement, et qui ne sont pas accompagnées, pour l’instant, d’une augmentation des tarifs.



Cependant, face à ce nouvel arsenal législatif, les représentants de la société civile auraient aimé que des mesures de prévention plus fortes accompagnent le texte. Le Cesec rappelle ainsi que “l’existence de normes strictes ne garantit pas une efficacité finale sur le nombre de fumeurs et leur niveau de consommation en l’absence d’une stratégie globale, cohérente et soutenue dans le temps”.



Le conseil recommande donc au Pays de miser sur “la nécessité d’inscrire cette réforme dans une approche intégrée, articulant réglementation, prévention, éducation, accompagnement thérapeutique et évaluation continue”.



Un projet enfin que le Cesec soutient, même s’il est dénué “d’objectif en termes de baisse ou de niveau de prévalence au tabagisme”.

Les recommandations du Cesec Interdiction d'exposition à la vue du public des porte-cigarettes ou autres pipes

Mise en place d’entretiens motivationnels lors des suivis particuliers par le corps médical pour les cas de tabagisme ou autres addictions

Détermination d’objectifs de lutte contre le tabagisme

Encadrement strict de la consommation de produits tabagiques dans les établissements de santé et ceux accueillant des mineurs ainsi que dans leur périphérie

