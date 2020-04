Le Cesec en visioconférence pour parler déconfinement

Tahiti, le 21 avril 2020 - Le Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec) organise jeudi un débat en visioconférence. Les membres de l’institution ainsi que des personnalités qualifiées tenteront d'apporter un premier éclairage autour de la question du déconfinement et comment préserver la santé de la population.



A moins d'une nouvelle annonce des autorités de l'Etat et du Pays, les mesures de confinement général de la population et de couvre-feu en Polynésie française restent encore en application jusqu’au 29 avril. Si la préoccupation première est bien de contenir le risque sanitaire, la préparation de sortie du confinement et la reprise des activités représentent un nouveau défi pour le Pays.



Dans ce contexte, le Conseil économique, social, environnement et culturel (Cesec) se mobilise et organise ce matin un débat en visioconférence entre les membres de l’institution, et des personnalités qualifiées afin d’irriguer les réflexions et d’apporter un éclairage autour de la question suivante : Comment réussir le déconfinement en Polynésie française en préservant la santé des Polynésiens ?



Les débats se tiendront de 9 heures à midi.