Le CRIOBE alerte sur l'acidification de l'océan qui met nos coraux en danger

Qu'est-ce que le projet Acid Reefs ?

Le but est d'étudier la réponse des récifs coralliens à l'acidification des océans. On étudie des organismes clés du récif comme les coraux, les algues et les poissons, et leurs interactions. Nous avons commencé par recueillir des données pour déterminer comment l'acidification des océans va affecter l'écosystème corallien naturel. Nous avons aussi lancé certaines expériences en laboratoire qui montrent que l'acidification va réduire la calcification des coraux et que les coraux déjà fragilisées par les épisodes de blanchissement vont avoir de plus en plus de mal à calcifier (NDLR : construire leur squelette). Ce qu'il se passe c'est que l'acidification modifie la chimie des carbonates de l'océan. En pratique, le corail a plus de mal à trouver dans l'eau les ions nécessaires pour fabriquer son squelette calcaire. Pire, le corail créé un squelette calcaire, qui peut être dissout par le pH qui devient plus acide. C'est comme si, pendant que tu essayes de construire ta maison, tu as du mal à trouver les briques nécessaires à la construction, mais qu'en plus quelqu’un dissout les briques que tu assembles.



Quel sera l'impact sur les habitants de la Polynésie ?

L'acidification des océans va affecter les écosystèmes côtiers et donc les communautés qui en dépendent. A Moorea, on sait que le récif atténue de 70 à 80 % de la force des vagues. Avec l'acidification, les coraux vont avoir du mal à grandir et seront plus fragiles, donc l’énergie des vagues pourraient plus facilement rentrer dans les lagons et accélérer l’érosion du littoral. Au final ça va affecter la protection de la barrière récifale et donc impacter les communautés humaines. Un dernier volet de l'étude Acid Reefs sera d'essayer de déterminer comment on peut limiter les dégâts. Ce qu'on peut essayer de faire en termes d'adaptation et de protection, pour être prêt lorsque l'acidification aura vraiment un impact fort. On travaille sur des scénarios à 2100, mais il faut savoir que ça a déjà commencé. Le pH de l'océan a déjà diminué de 0.1 par rapport au début de l’ère industrielle (NDLR : quand il était à 8.1), et les modèles prédisent que ça va s’empirer et qu’il pourrait diminuer à 7.6 en 2100. Mais comme on le perçoit comme un problème lointain, on ne sent pas spécialement l'urgence de s'en occuper… Sauf que quand ça va devenir sérieux, les écosystèmes seront déjà très dégradés et seront encore plus affectés. Donc il faut dès aujourd'hui s'intéresser à la protection de nos écosystèmes et diminuer la pression que l'on exerce dessus. 2100 c'est dans à la fois dans longtemps, mais pas que tant que cela, car nos enfants le vivront.