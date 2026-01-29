

Le COPF veut entretenir la flamme

Tahiti, le 7 février 2026 - Ensemble vers l’or. Telle est la phrase retenue par le COPF pour accompagner le projet des Jeux du Pacifique 2027, qui est de remporter cette édition. Des athlètes aux élus, en passant par la population, ce rendez-vous doit être un moment unique, mais les objectifs de chacun peuvent créer quelques perturbations sur le chemin du succès. Pour créer ce lien indéfectible entre tous, qui permettra à Tahiti de rayonner à travers cet événement, le COPF a mis en place des moments d’échange et de partage afin qu’ensemble, les Jeux soient une réussite.



C’est ce samedi matin, au Fare Amuira’a Taniela de Matatia à Punaauia, que le COPF, le Comité olympique de la Polynésie française, a lancé son programme “Ensemble vers l’or”, qui va permettre à tous les acteurs du monde sportif de se réunir pour faire de ces Jeux une réussite sportive mais aussi sociétale. “Je sais que, pour certaines personnes qui sont en difficulté, ce n’est pas évident de donner de l’importance à ces Jeux. Mais cet événement peut aussi être inspirant. C’est une véritable opportunité pour les jeunes volontaires, à travers ces Jeux, de profiter de formations et surtout de s’ouvrir au monde en s’impliquant dans quelque chose qui les fera sortir de leur quotidien et, pourquoi pas, trouver leur voie.”



Pour Éric Zorgnotti, le directeur technique du COPF, l’important est de trouver des objectifs communs pour que tout le monde soit à l’unisson afin de voir Tahiti remporter les Jeux du Pacifique sur ses terres, en 2027 : “Cela fait sept ans que l’on y travaille. On a mis un programme en place pour atteindre des objectifs. Mais nous nous sommes rendu compte que tout le monde n’avait pas les mêmes et qu’il fallait que l’on collabore pour définir ce que l’on attend de ces Jeux. En ce qui me concerne, je veux les gagner car on ne les a jamais gagnés depuis 1963. Mais il est vrai qu’il y a d’autres objectifs, donc l’intérêt, c’est de se réunir, échanger pour trouver des points communs et faire que ces Jeux soient une réussite. On sait ce que peut apporter le sport en termes d’émotions et de partage. Et ici à Tahiti, on a la culture de l’accueil, de l’amitié, et tous ensemble nous ferons quelque chose de grand.”



Le monde présent lors de cette première rencontre prouve bien que non seulement les sportifs ou les élus, mais aussi les familles et les futures générations sont impliqués dans ce projet qui leur tient à cœur : “Nous allons déterminer tous ensemble aujourd’hui quels sont les objectifs communs avec tous les participants, regroupés par ‘familles’ (entraîneurs, parents, élus, ministère, COPF, COJ…). Et après les avoir déterminés, nous pourrons travailler sur les obstacles qui pourraient nous empêcher d’atteindre ces objectifs. Quand cela sera fait, nous pourrons mettre en place ensemble des solutions pour enfin atteindre nos buts communs.”



Le taho’e et l’adhésion populaire au cœur des objectifs



Une philosophie partagée par le ministre des Sports, Kainu Temauri, venu soutenir ce projet mais aussi participer aux échanges entre les différents acteurs : “Je suis ravi d’être là, car il y a beaucoup de monde présent. Cela va nous permettre d’échanger pour avancer ensemble, car même si nous avons tous l’envie que les Jeux soient une réussite, nous avons aussi chacun des enjeux différents. Les parties présentes vont pouvoir discuter et avancer vers des objectifs communs que nous aurons définis ensemble. On sait que l’on approche à grands pas de ce magnifique événement qui fera rayonner notre Fenua à travers tout le Pacifique. Il est donc important que toute la Polynésie soit portée par ce projet. Tout va être mis en place pour que tout le monde puisse suivre les performances de nos athlètes. On voit déjà ce matin que le Taho’e et l’adhésion populaire sont des objectifs communs.”



La performance est aussi un point primordial qui est ressorti de cette matinée. Portés par l’ensemble des fédérations et des cadres techniques, les résultats passeront par la prise de conscience d’un tel événement par les athlètes mais aussi les entraîneurs. “C’est une prise de conscience collective. La venue d’un tel événement sur le territoire, c’est quelque chose d’exceptionnel. Et aujourd’hui, c’est le commencement d’une belle aventure. Et le vivre ensemble avec toutes les fédérations, les parents et les élus, c’est un signe fort”, explique Gilles Lafitte, cadre technique de la Fédération polynésienne de rugby.



Un rugby qui sera au cœur de ces Jeux puisque le COPF et qui a voulu unifier tous les sports à travers un haka mis en scène par Noa Teiva, auquel toutes les délégations participeront le jour de la cérémonie d’ouverture. Un signe fort de l’unité et de la détermination polynésienne, qui lancera ces Jeux 2027 de la plus belle des manières.







Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 8 Février 2026 à 14:36 | Lu 210 fois



