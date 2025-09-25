

Le COPF fait venir Jérôme Daret, figure emblématique du rugby mondial

Tahiti le 15 octobre 2025. Le Comité Olympique de Polynésie française (COPF) organise la venue de Jérôme Daret, figure emblématique du rugby mondial et ancien sélectionneur et actuel manager général de l’Équipe de France masculine de rugby à 7.



Champion olympique, champion du monde, élu meilleur entraîneur de rugby au monde en 2024 et fait chevalier de la Légion d’honneur en 2025, Jérôme Daret animera un séminaire de formation à destination des cadres techniques fédéraux, organisé par le COPF du 21 au 23 octobre 2025, sur le site de Fei Pi, afin de renforcer les compétences des entraîneurs locaux en matière de gestion de groupe, de leadership et de performance collective, en vue des Jeux du Pacifique 2027.



Cette initiative s’inscrit pleinement dans la volonté du Comité Olympique de Polynésie française d’accompagner le développement du sport polynésien et de promouvoir une culture de l’excellence auprès de ses acteurs.



En complément de ce séminaire, une conférence publique ouverte à tous les passionnés de sport se tiendra le vendredi 24 octobre 2025, de 17h à 19h, à l’Institut de la Jeunesse et des Sports de Polynésie française (IJSPF) à Pirae, placée sous le thème « Esprit d’équipe et gestion du collectif ».

Mercredi 15 Octobre 2025




