Le CMMPF tourné vers l'excellence nationale

Tahiti, le 9 juillet 2025 - Le Centre des métiers de la mer de Polynésie française renouvelle son partenariat avec l'École nationale supérieure maritime pour une durée de cinq ans. Une opportunité pour l'établissement polynésien de renforcer son équipe pédagogique, tout en profitant d'une expertise nationale, et de mettre davantage l'accent sur ses formations diplômantes.



Ce mercredi, le Centre des métiers de la mer de Polynésie française (CMMPF) a annoncé poursuivre son partenariat avec l'École nationale supérieure maritime (ENSM), une collaboration initiée en 2019 qui entre dans le programme de développement de l'ENSM Outre-mer. La convention est signée pour les cinq prochaines années et prévoit des rendez-vous réguliers pour veiller à l'aboutissement de ces grandes orientations qui devront systématiquement faire l'objet d'un accord spécifique des deux parties afin de favoriser leur rapprochement. Un travail qui bénéficiera du suivi de Fabrice Moret-Bailly, actuel directeur du site de l'ENSM Marseille, qui devrait rejoindre, au 1er septembre prochain, la Direction générale de l'institution, couvrant ainsi la coopération Outre-mer et à l'international.



Plus concrètement, ce partenariat renouvelé entre le CMMPF et l'ENSM permettra au centre de formation polynésien de bénéficier de l'expertise nationale dans la formation des formateurs, avec notamment la mise en place des formations d'officiers, de CM3000kW et BC3000. Il permettra également de renforcer l'équipe pédagogique, d'aider le CMMPF à développer un centre de formation dédié à la sécurité et au sauvetage en mer, mais aussi au montage de dossiers d'agréments de formations maritimes. Enfin, cette collaboration s'est fixée pour objectif de développer le recrutement par l'ENSM de candidats ultramarins pour ses formations initiales.



Une belle opportunité, selon François Lambert, le directeur général de l'ENSM : “Je suis heureux de voir cette coopération se poursuivre. La France maritime doit pouvoir plus et mieux compter sur ses outremers et la Polynésie est un territoire incontournable pour assumer cette ambition. L’ENSM ne pouvait pas imaginer rayonner sans compter sur le suivi de ses actions en Polynésie par le CMMPF. Je veux remercier chaleureusement Heifara Trafton qui s’est mobilisé pleinement dans ce projet et a souhaité le faire aboutir. Je sais que Fabrice Moret-Bailly suivra avec engagement nos futures actions dans les Outre-mer et particulièrement avec la Polynésie.”



Un enthousiasme partagé par Heifara Trafton, directeur du CMMPF : “Le développement de l'économie bleue, notamment au travers des formations aux métiers de la mer, est essentiel et vital à la Polynésie française. La continuité du partenariat avec l'ENSM s'inscrit ainsi dans la durée en permettant au CMMPF de viser des objectifs d'excellence et de monter en puissance sur ses formations diplômantes. Je suis ravi de voir aboutir cette étape et je tiens à remercier sincèrement François Lambert avec qui les échanges constructifs ont permis de poser les jalons de notre convention. Le travail collectif avec l'ENSM est une très belle opportunité pour la Polynésie française et le CMMPF en particulier. Les projets ne manquent pas et grâce à cette coopération nous allons pouvoir avancer et les mettre en œuvre.”



D'après communiqué