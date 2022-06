Le CJA de Huahine en bonne santé

Huahine, le 9 juin 2022 - Pour la deuxième année consécutive, le CJA de Huahine a obtenu mardi à Fare la labellisation de CJA en santé, un véritable gage de qualité et d’engagement dans des actions pédagogiques qui mettent en valeur la promotion de la santé, le respect des autres ou encore la préservation de l'environnement.



Le Centre jeunesse adolescent (CJA) de Huahine vient de recevoir pour la seconde année consécutive son label CJA en santé. Créé en 1986, il compte aujourd’hui 24 élèves et cinq enseignants. La mission de l’établissement scolaire est de permettre à des élèves en difficulté en fin de primaire ou au collège de poursuivre des études au moins jusqu’au terme de la scolarité obligatoire à 16 ans. Le but est aussi de doter chacun d’entre eux d’une formation professionnelle polyvalente alliant théorie et pratique (50% du temps étant consacrés à la pratique en ateliers) dans des domaines liés au développement de la Polynésie française tels que l’agriculture, l’artisanat, le tourisme, les activités de la mer ou la menuiserie. La finalité étant qu’ils obtiennent à terme un certificat d’aptitude ou de formation en vue d’une orientation professionnelle, s'ils souhaitent poursuivre leurs études.



La labellisation de l’école en santé a vu le jour à Moorea grâce à un ancien inspecteur académique qui l’avait mise en place pour les écoles primaires de l’île. Par la suite, devenu inspecteur des CJA, il a souhaité mettre étendre la labellisation CJA en santé dans les 20 établissements présents sur le territoire. Le programme fait la promotion d'habitudes de vie favorables à la santé en favorisant, par exemple, la qualité des repas, en incitant à la pratique du sport, en encourageant à respecter des règles d'hygiène… mais aussi en prenant part à une démarche citoyenne, en triant ses déchets et sensibilisant à la protection de l'environnement ou encore en favorisant l'estime de soi et le vivre ensemble.



Seulement trois CJA labellisés

Pour la première labellisation en 2021 seulement trois CJA sur 20 avaient été labellisés : Huahine, Rimatara aux Australes et Vairao à Tahiti. Pour le renouvellement cette année, les élèves du CJA de Huahine et l'équipe pédagogique ont été évalués mardi par un jury en présentiel et par visio-conférence. Il était composé de membres du comité de la santé, du ministère de l'Éducation, de la DGEE et de la commune. Pour les évaluer, il s'est appuyé sur l'ensemble des prestations du jour, des productions écrites, des affichages et des réponses des élèves qui attestent de la mise en place d'actions pédagogiques en faveur des dix thèmes du dispositif : alimentation, rythme de vie, estime de soi, patrimoine culturel, lutte antivectorielle, etc. Cette année encore seulement trois CJA ont reçu le label.



Comme en témoigne la directrice du CJA de Huahine, Justine Alfred Lee Faahu : “Cette labellisation permet à notre établissement d'évoluer et aux élèves d’améliorer leur travail et leur comportement, que cela soit en classe ou à la maison. C’est très gratifiant. Concernant notre trophée, il a été réalisé en 2021 par le CJA de Punaauia et cette année par le CJA des Marquises de Ua Huka et devrait nous être délivré sous peu.”



Ce dispositif, qui met en partenariat plusieurs acteurs, prouve une grande motivation des établissements et un dynamisme dans les projets éducatifs mis en place.



Rédigé par Flora Loge le Jeudi 9 Juin 2022 à 16:42 | Lu 176 fois