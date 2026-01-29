Tahiti Infos

Le CHPF lance un appel urgent au don de lait maternel


Le CHPF lance un appel urgent au don de lait maternel
Tahiti, le 24 février 2025 – "La biberonnerie a besoin de vous". Le Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), à Taaone, lance un appel urgent aux mamans allaitantes afin de collecter du lait maternel pour les nourrissons prématurés pris en charge en néonatologie, ses réserves étant actuellement insuffisantes.
 

Indispensable à la survie et au bon développement de ces bébés fragiles, le lait maternel peut être donné de manière anonyme par des mères volontaires respectant certains critères : ne pas fumer, ne pas prendre de médicaments incompatibles avec l’allaitement, disposer d’un tire-lait et pouvoir déposer le lait sur place. Le CHPF fournit les biberons stériles nécessaires.
Le lactarium est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h à 15 h. Les mamans souhaitant participer à cet élan de solidarité peuvent contacter le 40 48 58 19. Un geste simple qui peut sauver des vies.
 

Rédigé par La rédaction le Mardi 24 Février 2026 à 13:22 | Lu 266 fois
           


-
https://www.tahiti-infos.com/shop/Abonnements_l6.html
https://itunes.apple.com/fr/app/tahiti-kiosque/id1171749233?l=en&mt=8
https://www.tahiti-infos.com/docs/contacts-TI.png
TAHITI-INFOS est un site édité par FENUACOMMUNICATION Sarl au capital de 20 000 000 Fcfp, immeuble Manarava - Shell RDO Faa'a - BP 40160 98 713 Papeete Polynésie Française.
(+689) 40 43 49 49 - Dir. de publication : Sarah MOUX - Gérant : Albert MOUX
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site