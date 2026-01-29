

Le CHPF lance un appel urgent au don de lait maternel

Tahiti, le 24 février 2025 – "La biberonnerie a besoin de vous". Le Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), à Taaone, lance un appel urgent aux mamans allaitantes afin de collecter du lait maternel pour les nourrissons prématurés pris en charge en néonatologie, ses réserves étant actuellement insuffisantes.





Indispensable à la survie et au bon développement de ces bébés fragiles, le lait maternel peut être donné de manière anonyme par des mères volontaires respectant certains critères : ne pas fumer, ne pas prendre de médicaments incompatibles avec l’allaitement, disposer d’un tire-lait et pouvoir déposer le lait sur place. Le CHPF fournit les biberons stériles nécessaires.

Le lactarium est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h à 15 h. Les mamans souhaitant participer à cet élan de solidarité peuvent contacter le 40 48 58 19. Un geste simple qui peut sauver des vies.



Mardi 24 Février 2026




